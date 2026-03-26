Nga cấm xuất khẩu vàng thỏi có khối lượng trên 100g

Hãng tin TASS dẫn tài liệu đăng tải trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Chính phủ Nga cho hay Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cấm xuất khẩu vàng tinh luyện dạng thỏi có khối lượng trên 100g kể từ ngày 1/5/2026.

Cụ thể, sắc lệnh quy định cá nhân, pháp nhân và các doanh nghiệp tư nhân không được phép xuất khẩu vàng thỏi tinh luyện có tổng trọng lượng vượt 100g ra khỏi Nga.

Tuy nhiên, quy định này vẫn có một số ngoại lệ.

Việc xuất khẩu vàng tinh luyện có thể được thực hiện thông qua các cửa khẩu hàng không tại một số sân bay quốc tế, với điều kiện phải được cấp phép trước./.

