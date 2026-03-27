Đồng loạt đi xuống, giá vàng nhẫn và SJC cùng giao dịch ở ngưỡng 170,6 triệu đồng

Mở cửa phiên sáng nay (27/3), giá vàng nhẫn và SJC trong nước đều giảm, tỷ giá trung tâm cũng đi xuống.

Tại thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji, Công ty Phú Quý niêm yết từ 167,6-170,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 26/3.

Cùng diễn biến trên, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng giảm ngay khi mở cửa giao dịch, trong đó giá vàng nhẫn trơn của Công ty Bảo Tín Minh Châu và Công ty Phú Quý hiện đều ở mức từ 167,6-170,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), cùng giảm 400.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 26/3.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra của giá vàng trong nước vẫn duy trì ở mức cao, lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.432 USD/ounce (giảm khoảng 100 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua). Ở mức giá này, sau khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 140,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 29,9 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ngày 27/3 là 25.100 đồng/USD, giảm 2 đồng so với ngày 26/3. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh giảm tương ứng.

Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, doanh nghiệp thông báo tỷ giá USD từ 26.105-26.355 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank áp dụng tỷ giá USD từ 26.149-26.355 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Về phía Ngân hàng BIDV, doanh nghiệp áp dụng tỷ giá USD từ 26.135-26.355 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.130-26.355 đồng/USD (mua vào/bán ra), cũng giảm 2 đồng so với chốt phiên ngày 26/3./.

