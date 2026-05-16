Khai thác dư địa thị trường bán lẻ cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Thị trường bán lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm tăng khoảng 16%, mức cao nhất trong vòng một năm trở lại đây.

Đà tăng này đang tạo thêm kỳ vọng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của ngành thương mại-dịch vụ thành phố trong năm nay.

Động lực tăng trưởng

Thúc đẩy tiêu dùng nội địa đang được xem là một trong những động lực quan trọng để giữ nhịp tăng trưởng kinh tế. Ngay sau khi các định hướng mới về phát triển thị trường trong nước được nhấn mạnh tại Nghị quyết 88/ NQ-CP của Chính phủ về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã tăng tốc mở rộng hệ thống phân phối, đầu tư công nghệ và tối ưu chuỗi cung ứng.

Theo các chuyên gia, dư địa tăng trưởng của ngành bán lẻ Thành phố Hồ Chí Minh hiện không còn nằm chủ yếu ở khu vực trung tâm, mà chuyển mạnh sang các không gian tiêu dùng mới như vùng ven, khu công nghiệp, đô thị vệ tinh và hệ thống bán lẻ hiện đại gắn với logistics, công nghệ và tiêu dùng trải nghiệm.

Không chỉ dừng ở khâu thanh toán hay quản lý, công nghệ đã xuất hiện trực tiếp trong quá trình tư vấn, tương tác và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng tại nhiều hệ thống bán lẻ.

Theo ông Ngô Xuân Bằng, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn Menas, từ đầu năm 2026, robot được đưa vào vận hành tại một số siêu thị Mena Gourmet để hỗ trợ khách hàng “xách giỏ,” tư vấn chương trình khuyến mãi hay “chỉ đường” đến quầy sản phẩm. Việc ứng dụng công nghệ nâng tầm trải nghiệm đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong thúc đẩy chi tiêu, mua sắm.

“Khi đưa robot vào hoạt động, chúng tôi nhận thấy khách hàng tò mò, hứng khởi và đến siêu thị nhiều hơn, qua đó cũng giúp kéo dài thời gian mua sắm và gia tăng giao dịch bán hàng, tăng trưởng giỏ hàng tích cực hơn,” ông Ngô Xuân Bằng cho biết.

Dù còn nhiều tiềm năng, nhưng bán lẻ khu vực trung tâm được xem là đã bão hòa. Vì vậy, việc khai thác dư địa từ những khu vực vùng ven đang là giải pháp chiến lược của nhiều hệ thống bán lẻ, nhất là sau khi Thành phố Hồ Chí Minh bước vào không gian phát triển mới.

Một siêu thị ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Chạy đua mở rộng hệ thống phân phối, chỉ vài tháng sau thời điểm hợp nhất địa giới hành chính, cuối năm 2025 Saigon Co.op đã khai trương trung tâm Co.op Thống Nhất, tại khu vực Dĩ An, nâng số đại siêu thị tại khu vực Bình Dương cũ lên 3 điểm.

Bước đi này không chỉ nằm trong chiến lược mở rộng thị trường của đơn vị, mà còn hướng tới khai thác dư địa tiêu dùng còn lớn tại các khu vực ngoại thành, nơi thị trường bán lẻ hiện đại vẫn còn nhiều khoảng trống cho hàng Việt phát triển.

“Dư địa thị trường sẽ tạo điều kiện để Saigon Co.op đầu tư nhiều hơn, tiếp tục đẩy nhiều hàng hóa và chính sách khuyến mãi đặc biệt hơn với 2 khu vực Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. Mấu chốt lớn nhất ở đây chính là sự cộng hưởng và kết nối, tận dụng hết tiềm năng, từ đó có chính sách phù hợp, ví dụ như khu vực Bình Dương sẽ tập trung nhiều hơn ở nơi có đông người dân lao động, khu chế xuất; khu vực Bà Rịa Vũng Tàu thì khai thác thêm lợi thế vùng cảng, logistics, gia tăng hiệu quả, giảm chi phí logistics,” ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết.

Kích hoạt sức mua

Hầu hết các hệ thống bán lẻ lớn đều đã thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ tại khu vực ngoại thành.

Ngoài mở rộng thị trường, các đơn vị cũng đang tái cấu trúc giỏ hàng theo hướng tăng tỷ trọng hàng Việt, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,” đồng hành cùng nhà cung cấp và mở rộng sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) nhằm tối ưu giá bán và kích thích tiêu dùng nội địa.

Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, sự tăng trưởng đều đặn về doanh thu cho thấy dư địa to lớn nếu được khơi thông đúng hướng. Trong đó, giải pháp mở rộng mạng lưới phân phối đã cho thấy hiệu quả thiết thực để thúc đẩy tăng trưởng tiêu dùng, nhất là tại các không gian mới.

Phân tích thêm, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết nếu trước đây, thành phố thường xuyên phải tổ chức các chuyến hàng lưu động, đưa hàng bình ổn, hàng Việt Nam chất lượng cao đến với các khu vực đông dân cư, người dân khu vực ngoại thành, thì nay mạng lưới bình ổn đã mở rộng đáng kể. Nhờ đó, chuỗi hàng hóa đã được lưu thông thuận lợi từ sản xuất đến tay người tiêu dùng.

“Sự mở rộng của mạng lưới bán lẻ hiện đại, đẩy mạnh đưa hàng bình ổn đến tay người dân ở khu vực ngoại thành là một trong những giải pháp trọng tâm để kích thích thị tường, tăng sức mua cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của ngành thương mại trong năm nay,” ông Nguyễn Minh Hùng cho biết.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, cũng nhấn mạnh thành phố sẽ tập trung nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hệ thống phân phối tại Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.

“Khi mạng lưới phân phối mở rộng, người tiêu dùng sẽ tiếp cận hàng hóa dễ dàng hơn, còn doanh nghiệp cũng bán được nhiều hàng hơn. Đây là một mũi tên trúng hai đích,” ông Phương cho biết.

Trong bối cảnh tiêu dùng nội địa tiếp tục được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng, việc khai thác hiệu quả dư địa thị trường mới sẽ đóng vai trò quyết định để ngành bán lẻ Thành phố Hồ Chí Minh duy trì đà tăng trưởng cao và tiến gần mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay./.

