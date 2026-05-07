Thu ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh đạt 40% dự toán năm

Thu ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận kết quả khá tích cực trong 4 tháng đầu năm 2026, khi đạt hơn 328.000 tỷ đồng, hoàn thành 40,6% dự toán và tăng gần 19% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh đà phục hồi tích cực của hoạt động sản xuất-kinh doanh và dòng vốn đầu tư vào thành phố.

Theo Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố trong 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 328.113 tỷ đồng, hoàn thành 40,6% dự toán năm và tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu thu, thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ lực với số thu ước đạt 251.948 tỷ đồng, chiếm 76,8% tổng thu cân đối ngân sách, hoàn thành 42,6% dự toán và tăng 23,1% so với cùng kỳ.

Tòa nhà Saigon Marina IFC tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Quang Châu/TTXVN)

Đáng chú ý, nhiều khoản thu ghi nhận mức tăng trưởng cao. Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước ước đạt 22.399 tỷ đồng, tăng 41,7%; thu từ khu vực ngoài Nhà nước đạt 84.882 tỷ đồng, tăng 33,8%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 61.776 tỷ đồng, tăng 21,8%.

Bên cạnh đó, nhiều sắc thuế cũng ghi nhận kết quả tích cực; trong đó, thuế thu nhập cá nhân đạt 38.892 tỷ đồng, tăng 4,3%, trong khi các khoản thu liên quan đến nhà, đất đạt 16.410 tỷ đồng, tăng mạnh 78,3% so với cùng kỳ. Dữ liệu này cho thấy tín hiệu phục hồi của thị trường bất động sản và hiệu quả từ công tác tháo gỡ vướng mắc về đất đai trên địa bàn thời gian qua.

Ở chiều ngược lại, thu từ dầu thô ước đạt 15.140 tỷ đồng, giảm 9,6% so với cùng kỳ và mới hoàn thành 38,3% dự toán năm. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 61.015 tỷ đồng, tăng 11,1% và hoàn thành 34,6% dự toán.

Kết quả thu ngân sách khả quan của Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gắn liền với diễn biến tích cực của nền kinh tế thành phố trong những tháng đầu năm. Nhiều chỉ số kinh tế chủ chốt duy trì mức tăng khá, như chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,2%. Đáng chú ý, dòng vốn FDI đăng ký vào thành phố tăng vọt 227% so với cùng kỳ.

Song song với đó, hoạt động doanh nghiệp tiếp tục khởi sắc. Từ ngày 1/1 đến 20/4/2026, Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép thành lập mới 19.818 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 122.201 tỷ đồng, tăng lần lượt 35,3% về số lượng doanh nghiệp và 27,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh được Trung ương giao dự toán thu ngân sách Nhà nước hơn 804.775 tỷ đồng, tăng 5% so với kết quả thực hiện trong năm 2025. Tuy nhiên, để tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và theo định hướng của Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng thu ngân sách khoảng 20% và hướng tới mốc hơn 1 triệu tỷ đồng trong năm nay.

Tại buổi làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 27/4, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số; đồng thời đưa quy mô thu ngân sách vượt ngưỡng 1 triệu tỷ đồng.

Theo lãnh đạo thành phố, để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không chỉ phụ thuộc vào nguồn thu từ đất đai mà tập trung mở rộng các động lực tăng trưởng bền vững từ sản xuất kinh doanh, dịch vụ, xuất nhập khẩu và kinh tế số.

Ngành tài chính thành phố hiện đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường quản lý thu, chống thất thu và cải cách thủ tục hành chính.

Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh xác định đầu tư công tiếp tục là “đòn bẩy” quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng và tạo nguồn thu bền vững. Thành phố sẽ ưu tiên các dự án hạ tầng chiến lược như metro, đường vành đai và các tuyến giao thông kết nối vùng; đồng thời đẩy mạnh đầu tư cho chuyển đổi số và hệ thống quản trị đô thị hiện đại.

Việc tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt với các dự án ODA và PPP có tính khả thi cao cũng được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng nền tảng tăng trưởng và gia tăng nguồn thu ngân sách trong thời gian tới. Mới đây, cơ quan Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức đối thoại với một số doanh nghiệp bất động sản để tháo gỡ khó khăn liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sẽ phối hợp với các sở, ngành rà soát từng hồ sơ cụ thể; đồng thời kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ các vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó đóng góp nhiều hơn cho ngân sách Nhà nước./.

