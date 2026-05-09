Xây dựng thương hiệu mận hậu Lóng Phiêng ngày càng vươn xa

Trong 2 ngày 9-10/5, xã Lóng Phiêng (Sơn La) tổ chức Ngày hội mận xã Lóng Phiêng lần thứ I, năm 2026, thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong, ngoài tỉnh và nước bạn Lào tham gia, cổ vũ.

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, thiết thực, hấp dẫn: Thi hái mận, thi trưng bày gian hàng và giới thiệu sản phẩm nông sản, thi giới thiệu về xã Lóng Phiêng, hoạt động thể thao, văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Đặc biệt tổ chức gian hàng chuyển đổi số nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm địa phương trên các nền tảng số, hướng dẫn người dân tiếp cận thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, hoạt động trải nghiệm tại vườn mận...

Chị Tếnh Thị Mo, bản Đin Chí, xã Lóng Phiêng phấn khởi chia sẻ, nội dung thi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại Ngày hội không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc. Qua ngày hội, xã hướng dẫn nhân dân trồng, chăm sóc để nâng cao năng suất, chất lượng; giới thiệu, quảng bá sản phẩm mận trên các trang mạng giúp tiêu thụ sản phẩm tốt hơn.

Chị Hà Thị Cẩm Hương, tỉnh Phú Thọ cho biết, chị rất vui vì đây là lần đầu tiên được tham gia và trải nghiệm thu hoạch, ăn mận ngay tại vườn. Người dân trên địa bàn xã cũng rất cởi mở, thân thiện, hiếu khách.

Cũng theo chị Hương, mận hậu tại xã Lóng Phiêng quả to, giòn, ngọt, giá phải chăng. Vì vậy, sau khi kết thúc ngày hội, chị sẽ mua về làm quà cho gia đình và bạn bè cùng dùng thử để cảm nhận hương vị; đồng thời, giới thiệu sản phẩm mận của xã để nhiều người biết đến.

Lóng Phiêng là xã biên giới của tỉnh Sơn La, với tổng diện tích 147,81km2, có 22,785km đường biên giới nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Thi hái mận tại ngày hội. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Những năm qua, xã Lóng Phiêng tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; trong đó, cây mận hậu đã và đang khẳng định là cây trồng chủ lực, với trên 1.000 ha, sản lượng năm 2026 ước đạt gần 10.000 tấn, chất lượng quả mận ngày càng nâng cao, canh tác theo hướng an toàn, bền vững, từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với tiêu chuẩn sản xuất hàng hóa. Qua đó, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Thời gian tới, xã Lóng Phiêng xác định tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển cây mận hậu theo hướng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ sản phẩm; đồng thời gắn phát triển nông nghiệp với phát triển du lịch trải nghiệm; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của xã biên giới; nâng cao giá trị sản phẩm nông sản, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Để thực hiện tốt các mục tiêu này, cấp ủy, chính quyền xã Lóng Phiêng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành, sự đồng hành của doanh nghiệp, hợp tác xã, đặc biệt sự hưởng ứng tích cực, chủ động của nhân dân trong phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng và quảng bá thương hiệu mận hậu Lóng Phiêng ngày càng phát triển, vươn xa.

Việc tổ chức Ngày hội mận xã Lóng Phiêng là hoạt động thiết thực, thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị quả mận hậu nói riêng, sản phẩm nông nghiệp địa phương nói chung.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lóng Phiêng Lừ Văn Chung thông tin, Ngày hội không chỉ là dịp tôn vinh sản phẩm mận hậu mà còn để quảng bá hình ảnh quê hương, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc xã. Cùng với đó, tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung-cầu, thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, góp phần định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm, hướng tới nền nông nghiệp bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân./.

Sơn La: Mận tam hoa quả to đều và đẹp mã, được mùa được giá Những ngày này, khắp các nương vườn ở Sơn La, người dân đang khẩn trương thu hái mận tam hoa, không khí lao động trở nên nhộn nhịp, sôi nổi, phấn khởi vì được mùa, được giá.