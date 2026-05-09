Australia khởi xướng điều tra chống bán phá giá thép mạ kẽm nhập khẩu

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 30/4/2026, Ủy ban chống bán phá giá thuộc Bộ Công Nghiệp, Khoa học và Tài Nguyên Australia (Ủy ban) thông báo việc Ủy ban này mở cuộc điều tra chống bán phá giá thép mạ kẽm đối với 2 công ty của Việt Nam là Tập đoàn Hoa Sen và Công ty cổ phần Thép Nam Kim.

Ngoài ra, Ủy ban cũng điều tra đối với 2 doanh nghiệp khác từ Hàn Quốc. Cuộc điều tra này được tiến hành theo đơn đề nghị của Công ty Thép Blue Scope, Aust. Công ty này cho rằng các doanh nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc nêu trên đã bán thép tại thị trường Australia thấp hơn giá bình thường, gây thiệt hại cho ngành sản xuất thép của quốc gia này.

Theo đó, thời kỳ điều tra (POI) là từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến 31 tháng 12 năm 2025. Ủy ban này sẽ hoàn thành cuộc điều tra và có báo cáo lên Bộ trưởng Công nghiệp và Đổi mới sáng tạo và Bộ trưởng Khoa học Australia vào ngày 2 tháng 10 năm 2026. Mặt hàng bị điều tra gồm các mặt hàng theo các mã thuế quan sau: 7210.49.00, 7212.30.00, 7225.92.00 và 7226.99.00. Theo báo cáo của Ủy ban này, biên độ bán phá giá ước tính với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam là: 56.21%.

Đáng lưu ý, Ủy ban đã ban hành Bản câu hỏi cho các nhà xuất khẩu và nhập khẩu tại website https://www.industry.gov.au/anti-dumping-commission/current-cases-and-electronic-public-record-epr/702. Thời hạn nộp bản trả lời của các nhà xuất khẩu là ngày 8 tháng 6 năm 2026.

Để xử lý hiệu quả vấn đề này, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu sản phẩm liên quan hợp tác đầy đủ với Ủy ban trong suốt quá trình diễn ra vụ việc. Bất kỳ hành động thể hiện sự bất hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ có thể dẫn tới việc Cơ quan điều tra Australia sử dụng các chứng cứ sẵn có bất lợi hoặc áp dụng mức thuế chống bán phá giá cao nhất cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đọc kỹ hướng dẫn của Ủy ban để trả lời và nộp bản trả lời câu hỏi theo đúng định dạng và thời hạn quy định (hoặc xin gia hạn nếu cần thiết và phải được Ủy ban đồng ý). Đặc biệt, cần chủ động xác định chiến lược kháng kiện phù hợp với doanh nghiệp, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu; thường xuyên phối hợp, cập nhật thông tin cho Cục Phòng vệ thương mại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời./.

