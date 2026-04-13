Thép mạ kẽm Việt Nam đối mặt nguy cơ bị điều tra chống bán phá giá tại Australia

Dẫn thông báo của Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) và Thương vụ Việt Nam tại Australia, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 7/4/2026, Chính phủ Australia thông báo về việc ADC đã nhận được hồ sơ đề nghị khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ kẽm được nhập khẩu từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Các mặt hàng được phân loại theo các mã thuế quan: 7210.49.00, 7212.30.00, 7225.92.00 và 7226.99.00.

Hiện tại, ADC đang xem xét các vấn đề được nêu trong hồ sơ đề nghị để xác định liệu hồ sơ có đưa ra cơ sở hợp lý cho việc ban hành thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá hay không.

Theo luật pháp của Australia, quyết định về việc có tiến hành điều tra hay không phải được đưa ra trước hoặc vào ngày 20/4/2026.

Cục Phòng vệ thương mại sẽ tiếp tục phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Australia và nguồn thông tin để thông báo tới hiệp hội, doanh nghiệp và các bên liên quan về kết quả xem xét về khả năng khởi xướng điều tra trong thời gian tới.

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu thép mạ kẽm sang Australia cần chủ động theo dõi sát diễn biến vụ việc và chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó.

Trước hết, nên rà soát toàn bộ hoạt động xuất khẩu liên quan đến các mã hàng bị điều tra, đặc biệt là dữ liệu về giá bán, chi phí sản xuất.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên chủ động phối hợp với Cục Phòng vệ thương mại để cập nhật thông tin, đồng thời cân nhắc thuê tư vấn pháp lý quốc tế có kinh nghiệm trong các vụ việc chống bán phá giá nhằm chuẩn bị hồ sơ, lập luận bảo vệ phù hợp nếu vụ việc được khởi xướng.

Ngoài ra, cần đánh giá lại chiến lược thị trường, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào một thị trường duy nhất, cũng như xây dựng các kịch bản kinh doanh trong trường hợp bị áp thuế chống bán phá giá.

Cục Phòng vệ thương mại cho biết, việc chủ động chuẩn bị sớm sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu tác động bất lợi và nâng cao khả năng bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình./.

