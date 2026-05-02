Giá vàng thế giới phục hồi khi áp lực lạm phát từ giá dầu hạ nhiệt

Giá vàng thế giới đã đảo chiều tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 1/5, xóa bỏ mức giảm hơn 1% ghi nhận vào đầu phiên.

Tâm lý thị trường khởi sắc nhờ kỳ vọng vào một bước đột phá ngoại giao nhằm kết thúc cuộc chiến tại Iran, giúp xoa dịu những lo ngại về lạm phát toàn cầu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/5, giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên mức 4.636,72 USD/ounce, sau khi đã rơi xuống mức thấp nhất trong phiên là 4.559,48 USD/ounce.

Tuy nhiên, tính chung cả tuần, kim loại quý này vẫn ghi nhận mức giảm 1,6%, do đà sụt giảm kéo dài từ phiên giao dịch ngày 27/4 đến ngày 30/4. Nguyên nhân chủ yếu tác động tới giá vàng trong tuần là do ảnh hưởng từ giá dầu tăng và động thái hạn chế giao dịch của các nhà đầu tư trong lúc chờ đợi thông tin từ các cuộc họp chính sách của các ngân hàng trung ương lớn diễn ra cùng thời điểm.

Cùng chung đà phục hồi, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 6/2026 chốt phiên giao dịch cuối tuần cũng tăng 0,4%, đạt mức 4.649,60 USD/ounce.

Theo chuyên gia Jim Wyckoff của Kitco Metals, triển vọng hòa bình từ tín hiệu sẵn sàng đàm phán trở lại của Iran đã thúc đẩy tâm lý ưa thích rủi ro của nhà đầu tư, gây áp lực lên chỉ số đồng USD và hỗ trợ thị trường vàng đi lên. Ngoài ra, việc chỉ số đồng USD (DXY) giảm 0,3% cũng góp phần khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác, thúc đẩy lực cầu bắt đáy.

Giá dầu thế giới đã giảm ngay sau thông tin Iran gửi đề xuất đàm phán mới tới các bên trung gian Pakistan. Mặc dù vậy, giá năng lượng vẫn trên đà tăng tính theo tuần, tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng lạm phát phi mã và sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu.

Chi phí nhiên liệu leo thang có thể buộc các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Điều này thường gây áp lực lên các tài sản không sinh lời như vàng, khi nhà đầu tư chuyển hướng sang các lựa chọn thay thế có lợi suất như trái phiếu Chính phủ. Tại phiên họp chính sách ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất và đưa ra quan điểm cứng rắn, khiến thị trường từ bỏ kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Thực tế cho thấy, kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2/2026, giá vàng đã liên tục sụt giảm, bất chấp vai trò truyền thống là công cụ phòng ngừa rủi ro địa chính trị.

Trên các thị trường kim loại quý khác, đà tăng cũng được ghi nhận vào cuối phiên giao dịch ngày 1/5. Cụ thể, giá bạc giao ngay tăng mạnh 3,4%, lên mức 76,26 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 0,8%, đạt 2.002 USD/ounce, còn giá palladium tăng 0,9%, đóng cửa ở mức 1.537,12 USD/ounce./.

