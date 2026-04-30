Giá dầu thế giới tăng vọt lên mức cao nhất trong bốn năm trong phiên sáng 30/4, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo lệnh phong tỏa các cảng của Iran có thể kéo dài nhiều tháng.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán vẫn chưa đạt tiến triển rõ rệt, dù Tehran đã đưa ra đề xuất mới nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent giao tháng 6/2026 tăng 6,8% lên 126 USD/thùng, trong khi dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 3% lên khoảng 110 USD/thùng.

Đà tăng này phản ánh lo ngại nguồn cung toàn cầu có thể bị gián đoạn nghiêm trọng nếu eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt của thế giới - tiếp tục bị ảnh hưởng trong thời gian dài.

Giới phân tích cho rằng thị trường đang dần nghiêng về kịch bản cuộc khủng hoảng Trung Đông sẽ kéo dài hơn so với dự đoán ban đầu, qua đó tiếp tục hỗ trợ giá dầu trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, chuyên gia Stephen Innes từ SPI Asset Management cảnh báo giá năng lượng tăng cao không chỉ tác động đến thị trường hàng hóa mà còn lan sang nền kinh tế thực, làm tăng chi phí vận tải và sản xuất, từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp và định hướng chính sách của các ngân hàng trung ương.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất, nhưng ghi nhận sự chia rẽ lớn nhất kể từ năm 1992 với bốn thành viên phản đối, trong đó có ý kiến muốn giảm lãi suất và một số thành viên không ủng hộ xu hướng nới lỏng tại thời điểm hiện tại.

Một số quan chức lo ngại giá năng lượng leo thang sẽ khiến lạm phát tăng mạnh, làm phức tạp thêm nỗ lực điều hành chính sách tiền tệ./.

