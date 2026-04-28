Giá dầu chạm đỉnh hai tuần do đàm phán Mỹ-Iran bế tắc

Giá dầu thế giới đã tăng khoảng 3% trong phiên 27/4, chạm mức cao nhất trong hai tuần qua, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc, cùng với sự sụt giảm nghiêm trọng của hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu tiếp tục thắt chặt.

Cụ thể, giá dầu Brent biển Bắc tăng 2,90 USD (2,8%) lên 108,23 USD/thùng. Đây là phiên tăng thứ sáu liên tiếp của dầu Brent, đợt tăng dài nhất kể từ tháng 3/2025, và là mức giá đóng cửa cao nhất kể từ ngày 7/4. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 1,97 USD (2,1%) lên 96,37 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 13/4.

Ông Bob Yawger, Giám đốc bộ phận hợp đồng năng lượng tương lai tại ngân hàng Mizuho nhận định, việc giá dầu Brent cao hơn WTI tới mức hai con số sẽ thu hút khách hàng chuyển hướng sang khu vực Vịnh Mexico, qua đó có thể đẩy khối lượng xuất khẩu dầu thô của Mỹ lên mức kỷ lục mới.

Trên bình diện ngoại giao, Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang thảo luận với các cố vấn an ninh quốc gia cấp cao về một đề xuất giải quyết xung đột mới từ Iran.

Dù vậy, chuyên gia Tamas Varga từ PVM Oil Associates đánh giá tình trạng bế tắc hiện nay đồng nghĩa với việc thị trường quốc tế tiếp tục thiếu hụt khoảng 10-13 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh nguồn cung mất cân bằng nghiêm trọng, giá dầu chỉ có một hướng duy nhất là đi lên.

Hoạt động giao thương tại eo biển Hormuz vẫn vô cùng ảm đạm. Trong 24 giờ qua, chỉ có 7 tàu, chủ yếu là tàu chở hàng rời, đi qua eo biển này, một con số vô cùng khiêm tốn so với mức trung bình 140 chuyến/ngày trước xung đột.

Lực lượng phong tỏa của Mỹ trong những ngày qua cũng đã buộc 6 tàu chở dầu của Iran phải quay đầu về nước.

Giới đầu tư hiện đang hướng sự chú ý vào cuộc họp của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) dự kiến diễn ra vào ngày 30/4 tới.

Các nhà giao dịch lo ngại triển vọng đàm phán mờ mịt và ách tắc tại Hormuz sẽ giữ giá dầu ở mức cao, đẩy lạm phát gia tăng và buộc ECB phải tăng lãi suất vào cuối năm nay nhằm kiềm chế đà tăng giá, từ đó có thể làm chậm quá trình tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu tiêu thụ dầu.

Ở một diễn biến khác tại Trung Đông, lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban đang có dấu hiệu rạn nứt.

Quân đội Israel ngày 27/4 đã bắt đầu mở rộng chiến dịch quân sự tại miền Đông Liban, trong bối cảnh thỏa thuận đình chiến không thể chấm dứt hoàn toàn các hành động quân sự./.

Đàm phán Mỹ-Iran bế tắc, giá dầu trên thị trường châu Á tăng cao hơn Cụ thể, trong phiên giao dịch chiều 27/4, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 2,6% lên 108,02 USD/thùng; còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,4% lên 96,68 USD/thùng.