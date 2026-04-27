Tăng khả năng cung ứng điện vào mùa khô cho vùng Đất Mũi Cà Mau

Ngày 27/4, Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam) đã chính thức thực hiện đóng điện vận hành giai đoạn 1 công trình "Xuất tuyến 4 mạch đường dây 110 kV Trạm 220 kV Năm Căn".

Việc đưa vào vận hành hệ thống góp phần quan trọng hoàn thành hạ tầng lưới điện khu vực phía Nam tỉnh Cà Mau.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam: Dự án có tổng mức đầu tư gần 119 tỷ đồng, quy mô cấp điện áp 110 kV, tuyến có chiều dài 8,5 km với 34 trụ điện.

Trong giai đoạn 1, công trình được đưa vào vận hành đoạn tuyến từ trụ 32A, 32B đến trụ 12, đi qua địa bàn xã Tân Ân và xã Phan Ngọc Hiển của tỉnh Cà Mau.

Việc hoàn tất đóng điện đúng tiến độ, đưa công trình khi đi vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng tiêu chí N-1, tăng khả năng dự phòng và đảm bảo cung cấp điện liên tục cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh của người dân các xã Tân Ân, Phan Ngọc Hiển và Đất Mới vùng cuối bán đảo Cà Mau trong đỉnh điểm mùa khô góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của người dân.

Bên cạnh đó, tuyến đường dây còn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tải công suất cho Trạm biến áp 220/110 kV Năm Căn, hỗ trợ đấu nối và truyền tải nguồn điện từ các dự án năng lượng tái tạo trong khu vực.

Trong số đó có Nhà máy điện gió Khai Long (tại xã Đất Mũi) hòa vào hệ thống lưới điện quốc gia và cung cấp điện sử dụng sinh hoạt cũng như trong sản xuất, kinh doanh nhất là vùng nuôi trồng thuỷ hải sản, dịch vụ, du lịch, các công trình, dự án trọng điểm Quốc gia đang triển khai, đầu tư, xây dựng tại vùng Đất Mũi, Cà Mau.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần phối hợp tăng cường tuyên truyền đến người dân, tuyệt đối không xâm phạm hành lang an toàn lưới điện, không leo trèo, thả diều hoặc tác động vào khu vực có công trình cũng như hành lang lưới điện theo quy định./.

