Bộ trưởng Công Thương: "Không chủ quan với cung ứng điện các tháng cuối năm"

“7 tháng đầu năm, dù phụ tải tăng đột biến nhất là khu vực phía Bắc, song việc cung ứng điện vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, chúng ta không được chủ quan trong việc cung cấp điện những tháng còn lại của năm 2025 và cả giai đoạn 2026-2030.”

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại cuộc họp về tình hình và giải pháp đảm bảo cung cấp điện các tháng còn lại của năm 2025 và các năm 2026-2030, đặc biệt sau những ngày nắng nóng và phụ tải tăng cao, do Bộ Công Thương tổ chức chiều 8/8, tại Hà Nội.

Hệ thống điện miền Bắc ghi nhận hàng loạt kỷ lục vận hành mới

Báo cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho thấy do ảnh hưởng của đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc trong giai đoạn 1/8-4/8, nhu cầu tiêu thụ điện tại miền Bắc tăng đột biến.

Tổng Giám đốc NSMO Nguyễn Đức Ninh thông tin, trong ngày Chủ nhật (3/8), công suất cực đại của hệ thống điện miền Bắc đã lên tới 25.761 MW - cao hơn 4.000-5.000 MW (tăng khoảng 25%) so với công suất tiêu thụ điện các ngày Chủ Nhật trong tháng 7/2025.

Đến ngày thứ hai (4/8/2025), hệ thống điện Quốc gia nói chung cũng như hệ thống điện miền Bắc nói riêng đã ghi nhận hàng loạt kỷ lục vận hành mới, cụ thể công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt 54.939 MW-mức cao nhất ghi nhận từ đầu năm đến nay và thiết lập kỷ lục mới, tăng khoảng 5.000 MW (+10%) so với cùng kỳ năm 2024. Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày 4/8 đạt 1.112 triệu kWh, tăng 86 triệu kWh (+8,4%) so với cùng kỳ năm 2024.

Còn tại miền Bắc, theo báo cáo của NSMO, công suất cực đại của hệ thống điện miền Bắc đạt 28.187 MW, cũng là mức cao nhất từ đầu năm, tăng khoảng 3.000 MW (+12%) so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện tiêu thụ đạt 579 triệu kWh, tăng gần 50 triệu kWh (+9,4%) so với cùng kỳ năm 2024.

“Phụ tải tăng cao dẫn đến hệ thống điện miền Bắc vận hành ở chế độ cực kỳ khẩn cấp (theo quy định tại Khoản 4, Điều 76 Thông tư 05/2025/TT/BCT Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương),” ông Nguyễn Đức Ninh cho hay.

Để ứng phó với tình trạng trên, NSMO đã huy động tất cả các nguồn điện khả dụng tại miền Bắc, phối hợp tích nước các nhà máy thủy điện nhỏ để dồn công suất vào các giờ cao điểm của hệ thống, huy động các tổ máy chạy dầu miền Nam để bảo đảm công suất đỉnh hệ thống điện quốc gia.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc thông tin về tình hình cung ứng điện 7 tháng. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Báo cáo tại cuộc họp, bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết trong 7 tháng năm 2025, EVNNPC đã bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng cũng như nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, trong những thời điểm thời tiết cực đoan, tình hình cung cấp điện tại khu vực miền Bắc gặp rất nhiều khó khăn.

“Dự báo trong thời gian tới, tốc độ tăng trưởng công suất sẽ tiếp tục ở mức rất cao. Nhu cầu điện tăng đột biến như vậy dẫn tới nguy cơ xảy ra sự cố quá tải, buộc EVNNPC phải phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (NSMO) để điều chỉnh phụ tải,” bà Đỗ Nguyệt Anh nói.

Còn theo ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương về bảo đảm cung ứng đủ điện trong những tháng cuối năm 2025, đồng thời chuẩn bị cho công tác cấp điện năm 2026.

Chủ động trước mọi tình huống

Trước diễn biến thời tiết còn nhiều phức tạp, việc đảm bảo cung ứng điện cần được xây dựng các kịch bản chi tiết, chủ động với nhiều tình huống có thể xảy ra, đặc biệt các nguồn nguyên liệu đầu vào, như: than, khí… phục vụ cho các nhà máy điện cũng cần được tính toán một cách hợp lý.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết thực hiện cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện 6 tháng đầu năm đạt 22 triệu tấn, bằng 51,5% tiến độ hợp đồng và bằng 53,9% so với biểu đồ của Bộ Công Thương và bằng 95,3% so với cùng kỳ năm 2024 (tương ứng giảm khoảng 1 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2024)

Riêng trong tháng 7/2025, TKV đã cung cấp 2,3 triệu tấn than/2,9 triệu tấn (kế hoạch), song các nhà máy nhiệt điện đề nghị giảm so với kế hoạch đầu tháng khoảng 600.000 tấn than, nguyên nhân giảm chủ yếu do thủy điện được huy động cao hơn so với kế hoạch đầu tháng.

Ông Thủy thông tin thêm, tổng khối lượng than tồn kho của TKV tới ngày 6/8 khoảng 12 triệu tấn; than sản xuất trong nước có khả năng cấp trực tiếp và trộn để cấp cho các nhà máy nhiệt điện khoảng 9,2 triệu tấn (bao gồm cả than nhập khẩu tồn kho khoảng 2,2 triệu tấn).

“Với khối lượng than tồn kho tại các nhà máy nhiệt điện, than tồn kho tại các kho của TKV, phía Tập đoàn đảm bảo cung cấp đủ than cho sản xuất điện với phương án huy động các nhà máy nhiệt điện than cao, kể cả trong trường hợp khẩn cấp và theo kịch bản tăng trưởng của Chính phủ,” ông Phan Xuân Thủy cam kết.

Ngoài ra, căn cứ tình hình cung cấp than cho sản xuất điện 7 tháng vừa qua và dự kiến thực hiện năm 2025, TKV đã phối hợp và đề nghị các nhà máy nhiệt điện gửi nhu cầu than cho sản xuất điện năm 2026, dự kiến kế hoạch cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện năm 2026 khoảng 42 triệu tấn.

“Đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến chỉ đạo NSMO có phương án huy động các nhà máy nhiệt điện than khả thi để TKV có kế hoạch nhập khẩu, pha trộn chế biến than hợp lý và sát với thực tế, tránh trường hợp tăng/giảm khối lượng lớn gây khó khăn cho TKV trong hoạch nhập khẩu than về pha trộn và việc chuẩn bị kho, bãi… chuẩn bị nguồn than cấp cho điện để đảm bảo cung cấp đủ than cho sản xuất điện theo cam kết và kế hoạch điện theo cam kết và kế hoạch năm 2026, giai đoạn tiếp theo đến năm 2030,” ông Phan Xuân Thủy nêu kiến nghị.

Ca trực tại Trung tâm điều hành sản xuất ở nhà máy nhiệt điện Thái Bình. (Ảnh: TTXVN)

Thực tế, phải còn khoảng 2 tháng nữa mới thoát ra khỏi cao điểm mùa khô, vì thế để bảo đảm cung ứng điện các tháng còn lại của năm 2025, đặc biệt là các sự kiện lớn của đất nước, vì vậy, tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị chủ động kế hoạch vận hành, bảo dưỡng toàn hệ thống điện, trong đó đối với các đơn vị phát điện, truyền tải, phân phối điện, cần chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch vận hành, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, nhà máy, tổ máy. Mục tiêu là bảo đảm toàn hệ thống sẵn sàng ở mức cao nhất để đáp ứng nhu cầu điện trong mọi tình huống.

Ông Diên cũng lưu ý các đơn vị tập trung bảo đảm cung ứng đầy đủ nhiên liệu và nguyên liệu đầu vào phục vụ cho nhu cầu phát điện, đặc biệt là các loại nhiên liệu trọng yếu như than, khí, đồng thời, cần vận hành hợp lý, hiệu quả các hồ thủy điện để tối ưu sản lượng trong điều kiện thủy văn thay đổi.

Lưu ý thêm việc bảo đảm cung ứng điện trong ngắn hạn (giai đoạn 2025-2026), lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện từ truyền tải xuống đến phân phối đồng bộ, đặc biệt ưu tiên các điểm/vị trí vừa qua đã xảy ra quá tải.

Tư lệnh ngành Công Thương cũng yêu cầu EVN đẩy nhanh tiến độ các công trình cấp điện phụ tải, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu, như: Nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Hòa Bình, ĐZ 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên và đấu nối, Trạm biến áp 220 kV Bá Thiện và ĐZ 220 kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện..., đồng thời khẩn trương hoàn thành các công trình giải tỏa nguồn thủy điện phía Bắc và phục vụ nhập khẩu điện từ Trung Quốc...

Đối với các đơn vị cung cấp nhiên liệu cho phát điện (PVN, TKV, Đông Bắc) và chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị phối hợp hiệu quả để xây dựng và triển khai kế hoạch thu xếp nhiên liệu ổn định, liên tục; thường xuyên phối hợp với NSMO để cập nhật, tính toán chính xác nhu cầu nhiên liệu, bảo đảm nguồn nhiên liệu đầy đủ, ổn định, đáp ứng các yêu cầu vận hành.

“Cần rà soát, thực hiện đầy đủ, bảo đảm cung ứng đủ nguồn nhiên liệu sơ cấp cho sản xuất điện; đồng thời tích cực, chủ động triển khai và đề xuất giải pháp để bảo đảm đúng tiến độ các dự án nguồn và lưới điện được giao,” Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên lưu ý thêm.

Ông Diên cũng yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện các dự án nguồn và lưới điện để kịp thời đề xuất giải pháp bảo đảm tiến độ theo quy hoạch được duyệt, rà soát, kịp thời phát hiện các vướng mắc (nếu có) để khơi thông, thúc đẩy phát triển điện Mặt Trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ (đặc biệt tại khu vực miền Bắc, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Khu kinh tế, Khu chế xuất)…/.

