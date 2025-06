Điện mùa khô: Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo an toàn hệ thống

Nắng nóng gay gắt, mặc dù mới bước vào cao điểm mùa khô song việc tiêu thụ điện nhiều thời điểm đã tăng rất mạnh. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng, việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp tối ưu để đảm bảo việc cung ứng điện thông suốt, tránh quá tải lên hệ thống.

Tiêu thụ điện liên tục lập kỷ lục

Theo thông tin từ Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), vào trưa ngày 2/6/2025 công suất tiêu thụ điện toàn quốc đã ghi nhận mức cao kỷ lục với công suất đỉnh lên đến 51.290MW, vượt 1.757MW so với đỉnh của năm 2024 (49.533MW).

Mức công suất vượt 1.757MW này tương đương với tổng công suất lắp đặt của hai nhà máy: Thủy điện Lai Châu (1.200MW) và Nhiệt điện Thái Bình 1 (600MW). Đây là hệ quả của diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng đang diễn ra ở miền Bắc và miền Trung.

Thông tin từ Tổng công ty Điện lực Hà Nội cũng cho thấy trong cao điểm trưa ngày 2/6 ghi nhận công suất đỉnh tại Hà Nội đạt kỷ lục mới với 5.430MW, vượt mức đỉnh 2024 (5.263MW).

Đáng chú ý, sản lượng điện sinh hoạt chiếm tỷ trọng trên 55% sản lượng điện của EVNHANOI, chính vì vậy lưới điện phân phối có thể xảy ra tình trạng quá tải trong cao điểm mùa nắng nóng do nhu cầu phụ tải tăng đột biến.

Đối với các hộ gia đình, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện. Điều này dẫn tới những nguy cơ gây quá tải, sự cố, nhảy aptomat, thậm chí nguy cơ gây cháy nổ cũng sẽ tăng cao so với bình thường.

Mặt khác, theo thống kê của EVNHANOI, mặc dù trong quý 1/2025, khối khách hàng sinh hoạt trên địa bàn Thủ đô đã tiết kiệm được gần 57 triệu kWh điện, song con số này vẫn thấp hơn khoảng 15,2 % so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy thói quen tiết kiệm điện đang có phần giảm sút khi thời tiết vẫn chưa thực sự oi bức.

Nhân viên EVN hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hơn nữa, thói quen sử dụng điện chưa hiệu quả có thể khiến nhiều gia đình “sốc” khi nhận hóa đơn tháng 5, tháng 6 thời điểm mà các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt hơi nước, bình nóng lạnh,… bắt đầu được sử dụng thường xuyên hơn do trẻ em được nghỉ hè.

Không chỉ tại Hà Nội, báo cáo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng cho thấy trong đợt cao điểm nắng nóng đầu tháng 6 vừa qua, công suất tiêu thụ điện trên địa bàn 27 tỉnh/thành phố khu vực miền Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra, trừ Hà Nội) cũng đạt kỷ lục mới khi đạt 17.400MW, vượt 100MW so với cao điểm năm 2024 (17.300MW).

Nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm

Trong những năm gần đây, vào những thời gian cao điểm mùa khô, do tình hình hạn hán diễn biến bất thường, nhiều hồ thủy điện xuống dưới mực nước chết nên nguồn nhiệt điện than, khí, kể cả diezel được phát huy cao độ. Nhiều thời điểm nhiệt điện than được huy động rất cao, chiếm tới 60% tổng sản lượng toàn hệ thống (cao điểm mùa khô các tháng 5 và 6/2023-2024). Vì vậy, đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu (than, khí) cũng như vận hành an toàn, liên tục của các nhà máy nhiệt điện than là vô cùng quan trọng.

Thực tế tại một số nhà máy nhiệt điện than khu vực miền Bắc, kỹ sư Nguyễn Văn Linh, Trưởng ca vận hành Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (tổng công suất 600MW) cho biết công tác giám sát vận hành và bảo dưỡng được tăng cường để đáp ứng cho năm 2025 này. Công nghệ của Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn được đáp ứng của G7, là công nghệ hiện đại, dây chuyền tự động từ cung cấp nhiên liệu cho đến phát ra điện năng.

“Trong quá trình vận hành phải đảm bảo được quản lý, vận hành tốt, không để xảy ra sự cố chủ quan cũng như hạn chế tối đa sự cố khách quan xảy ra và tăng cường giám sát chất lượng than đầu vào và tăng cường hiệu chỉnh để đảm bảo cho chỉ tiêu điện năng tốt…,” ông Linh nói.

Cùng với tập trung đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án truyền tải, thực hiện các giải pháp cấp bách về truyền tải, mua điện từ nước ngoài, như dự án Đường dây 500 kV Lào Cai-Vĩnh Yên, các công trình đường dây 500kV Hải Phòng-Thái Bình, Than Uyên-Lào Cai đảm bảo hoàn thành trước ngày 2/9… Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương “chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện tại Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo; hướng dẫn, khuyến khích sáng tạo trong thực hiện công tác tiết kiệm điện đạt hiệu quả cao nhất.”

Ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương cho hay về mặt vận hành, Cục đã tăng cường giám sát công tác lập kế hoạch, công tác chuẩn bị nhiên liệu, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện để đảm bảo độ khả dụng của các nguồn điện, qua đó tăng cường độ ổn định, độ dự phòng cho hệ thống điện, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa khô. Còn về phía các đơn vị ngành điện, các nguồn điện thì cũng đã tăng cường giám sát và đảm bảo độ sẵn sàng. độ tin cậy.

“Việc đảm bảo cung cấp điện không phải là công việc của riêng ngành điện, một doanh nghiệp điện lực như EVN hay là đơn vị nào mà là công việc chung của tất cả. Do vậy, mỗi khách hàng, nhất là các doanh nghiệp có thể tham gia vào quá trình cân bằng cung cầu điện năng và có vai trò nhất định của mình trong việc cân bằng cung cầu trong hệ thống điện.

Tiết kiệm điện - Thành thói quen. (Ảnh: evnhanoi)

Về phía EVN, thực hiện các Công điện, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu các đơn vị, các Công ty Điện lực khu vực phía Bắc tăng cường ứng trực, sẵn sàng các giải pháp để bảo đảm cung ứng điện. Để tránh quá tải, EVN đề nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm, không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm.

Đại diện EVN nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ với Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), Bộ Công Thương để tăng khai thác các hồ thuỷ điện nhằm đảm bảo tối ưu trong việc vận hành các loại hình nguồn điện.

Bên cạnh đó, EVN cũng yêu cầu Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chủ động phối hợp với NSMO để thực hiện dịch chuyển giờ phát nguồn thủy điện nhỏ miền Bắc khi cần thiết vào giai đoạn tháng 6/2025 để đảm bảo tăng công suất khả dụng vào cao điểm của hệ thống điện miền Bắc.

Tuy vậy, để đảm bảo điện cho phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân trong mọi tình huống, đồng thời giảm bớt những khó khăn trong vận hành hệ thống điện trong các tháng mùa khô và thời tiết nắng nóng kéo dài, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố về điện do nhu cầu sử dụng điện tăng cao-nhất là ở miền Bắc, EVN nhấn mạnh vai trò của công tác sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Đại diện EVN mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ và hành động tích cực phối hợp của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm trưa (13h đến 15h00) và tối (21h00 đến 23h00).

Trong đó, đặc biệt chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ, chỉ bật điều hòa khi thực sự cần thiết, đặt nhiệt độ ở mức 270C trở lên và không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. Việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm điện cũng giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao./.

Tiêu thụ điện tại 27 tỉnh, thành phố phía Bắc tăng đột biến, vượt đỉnh năm 2024 Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, hôm nay ngày làm việc đầu tuần, toàn bộ khối sản xuất, cơ quan công sở đồng loạt hoạt động trở lại, khiến tổng công suất tiêu thụ điện tăng đột biến.