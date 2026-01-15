Hà Nội: Doanh nghiệp tăng lượng dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường Tết từ 5-30%

Để bảo đảm nguồn cung ổn định và an toàn thực phẩm, Hà Nội ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng; trong đó, có Chỉ thị về tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Chương trình bình ổn thị trường mặt hàng thiết yếu dịp cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán 2026; Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2026.

Cụ thể, các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường của Hà Nội đã tăng lượng dự trữ hàng hóa từ 5% đến 30% so với Tết năm 2025; trong đó, tỷ trọng hàng Việt Nam chiếm trên 80% ở hầu hết các mặt hàng, góp phần ổn định thị trường và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong nước.

Dự kiến, tổng nhu cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết (tính cho 3 tháng trước, trong và sau Tết) gồm gạo khoảng 301.000 tấn; thịt lợn khoảng 60.000 tấn; thịt bò khoảng 16.000 tấn; thịt gia cầm khoảng 20.000 tấn; trứng gia cầm khoảng 401 triệu quả; rau, củ, quả khoảng 334.000 tấn; thủy hải sản khoảng 16.700 tấn; thực phẩm chế biến khoảng 16.700 tấn...

Theo ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, hiện nay, Hà Nội cơ bản tự chủ được nguồn cung đối với các sản phẩm thịt lợn, thịt gia cầm, trứng gia cầm và thủy sản nước ngọt (chủ yếu là cá). Đối với nhóm nông sản thực phẩm khác như rau, củ, quả, thực phẩm chế biến, mức độ đáp ứng đạt khoảng 20-70%. Phần sản lượng còn thiếu và đặc sản vùng miền phục vụ nhu cầu người dân và du khách... được các hệ thống phân phối, doanh nghiệp và siêu thị trên địa bàn khai thác từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, một phần từ nguồn nhập khẩu chính ngạch.

Ngành nông nghiệp và môi trường Hà Nội tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn, bảo đảm nguồn cung tại chỗ, đồng thời tăng cường kết nối, khai thác nguồn hàng từ 1.388 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Con số này tăng thêm 602 chuỗi, tương đương hơn 70% so với năm 2020 trong khuôn khổ Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị chuỗi cung ứng.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, Hà Nội cũng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nông lâm thủy sản theo từng đợt cao điểm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, cần tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở buôn bán nhỏ lẻ; đẩy mạnh công tác truyền thông về an toàn thực phẩm trong dịp Tết; chú trọng kiểm soát chất lượng sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), nhóm hàng được tiêu thụ mạnh vào cuối năm...

Hiện nay, nông nghiệp Hà Nội cũng đang hướng tới phát triển nông nghiệp đa giá trị, tạo sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Trong lĩnh vực chăn nuôi, thành phố Hà Nội tập trung phát triển các trang trại tập trung theo hướng công nghệ cao, chú trọng công tác giống đối với bò, trâu, lợn, gia cầm. Trong trồng trọt, Hà Nội thu gọn diện tích lúa, chuyển sang sản xuất các giống lúa dinh dưỡng, chất lượng cao, quy hoạch thành vùng sản xuất tập trung gắn với phát triển du lịch nông nghiệp. Đối với lâm nghiệp, thành phố đang rà soát và thúc đẩy phát triển kinh tế dưới tán rừng.

Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực giết mổ tập trung, chế biến sâu, kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, hướng tới xuất khẩu./.