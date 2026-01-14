Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Quản lý, giám sát chặt hoạt động tàu cá

Nhờ công tác triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nên tỉnh Đồng Tháp không có trường hợp tàu cá vi phạm IUU.

Để phòng, chống khai thác IUU, thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng cùng các địa phương có đội tàu khai thác hải sản trên biển thực hiện quyết liệt công tác quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động tàu cá.

Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh Đồng Tháp) rà soát, đối khớp số liệu tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến qua các đồn/trạm biên phòng trên địa bàn; đảm bảo tàu cá xuất bến qua các đồn, trạm biên phòng tham gia hoạt động khai thác thuỷ sản phải có xác nhận rời cảng của cảng cá. Tàu cá nhập bến qua các đồn, trạm biên phòng phải vào cảng cá và được thông báo đến cảng cá, công an xã, chính quyền cơ sở để kiểm soát, xử lý nếu không cập cảng bốc dỡ thủy sản khai thác theo quy định…

Đến nay, tỉnh Đồng Tháp có 902/902 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đưa vào hoạt động, đạt 100%. Số tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình là 30 tàu đều xác định được danh sách, vị trí neo đậu, tọa độ đang neo đậu, đảm bảo giám sát chặt chẽ.

Tại xã Gia Thuận, địa phương phía Đông của tỉnh Đồng Tháp có thế mạnh về khai thác hải sản với 704 tàu cá đánh bắt xa bờ, có sản lượng khai thác trung bình hàng năm đạt trên 10.000 tấn hải sản.

Bà Hà Trầm Phương Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho biết, Ủy ban nhân dân xã phối hợp các ngành có liên quan cùng các đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn tăng cường công tác quản lý chặt chẽ các tàu cá tham gia khai thác hải sản trên biển.

Các phương tiện khi ra khơi đánh bắt hải sản phải đảm bảo đầy đủ các quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; đồng thời, cam kết đánh bắt hải sản đúng theo quy định của Luật Thủy sản Việt Nam.

Từ năm 2022 trở lại đây, xã Gia Thuận không có phương tiện vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài.

Thượng úy Phạm Trung Hiếu, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Vàm Láng, Đồn Biên phòng Kiểng Phước, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp cho biết: Trạm đã duy trì, thực hiện nghiêm công tác kiểm chứng theo Quy định 3256/QyĐ-BĐBP ngày 8/8/2022 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để đảm các chủ phương tiện trước khi xuất bến phải đảm bảo các loại giấy tờ theo quy định.

Trạm kiểm soát Biên phòng Vàm Láng còn phối hợp Ban quản lý Cảng cá Vàm Láng, văn phòng đại diện số 2 Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp) để làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra vào, đặc biệt là cập nhật vào cơ sở dữ liệu tàu cá, phần mềm quản lý tàu cá.

Đồng thời, phối hợp cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, Luật Thủy sản Việt Nam; đặc biệt chú trọng vào 14 nhóm hành vi được quy định tại điều 60 Luật Thủy sản Việt Nam về hành vi vi phạm IUU.

Ông Nguyễn Văn Mùi, ấp Lăng 3, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp, thành viên tổ hợp tác đánh bắt xa bờ ấp Lăng 3, tổ hợp tác hiện có 6 tàu thuyền với 55 thành viên cho biết, các thuyền viên làm việc trên tàu của tổ hợp tác đều ý thức đầy đủ, chấp hành nghiêm về việc khai thác hải sản theo quy định.

Khi xuất bến, các tàu phải bật thiết bị giám sát hành trình, trong trường hợp thiết bị mất tín hiệu tạm thời, phải báo ngay cho công ty cung cấp thiết bị để kiểm tra và khắc phục, đảm bảo kết nối liên tục trong quá trình đánh bắt trên biển.

Đối với hoạt động của tàu dịch vụ hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động, truy vết, xác định tận gốc nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác được chuyển tải cập cảng bốc dỡ; truy vết tận gốc thông tin tàu cá đánh bắt đã chuyển tải, đối khớp dữ liệu VMS với nhật ký chuyển tải (thành phần loài, vị trí chuyển tải...) đảm bảo theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp đã ban hành Quyết định thành lập lại Tổ Giám sát tàu cá và Tổ kiểm tra nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) thuộc trực thuộc Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; thành lập Đoàn kiểm tra việc lắp đặt, niêm phong thiết bị giám sát hành trình, máy VX 1700 và tàu cá tỉnh Đồng Tháp nằm bờ phục vụ chống khai thác IUU. Đơn vị tiếp tục thực hiện các quy định về chống khai thác IUU; công tác phối hợp với các tỉnh trong triển khai thực hiện về chống khai thác IUU.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp phối hợp lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác điện tử (eCDT) đảm bảo tính minh bạch, hợp pháp đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu, đảm bảo 100% tàu cá xuất nhập bến được thực hiện trên hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT), 100% hồ sơ cấp biên nhận được thực hiện trên hệ thống eCDT. Đến nay, tại cảng cá đã thực hiện 6.658 lượt tàu cá xuất cảng và cập cảng trên hệ thống eCDT.

Bà Trần Thị Bé Bảy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh) trao đổi, nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả trong phòng, chống khai thác IUU, trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 91 /UBND-KT ngày 12/1/2026 về việc tập trung quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động tàu cá.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá; cấp phép khai thác thủy sản theo hạn ngạch; cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho tàu cá; cập nhật dữ liệu tàu cá trên VN-Fishbase; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động, truy vết, xác định tận gốc nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác được chuyển tải cập cảng bốc dỡ; truy vết tận gốc thông tin tàu cá đánh bắt đã chuyển tải, đối khớp dữ liệu VMS với Nhật ký chuyển tải (thành phần loài, vị trí chuyển tải...) đảm bảo theo quy định.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống khai thác IUU; đặc biệt thường xuyên theo dõi, giám sát tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá, xử lý nghiêm từng trường hợp vi phạm quy định mất kết nối giám sát hành trình, kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện quy định tham gia khai thác hải sản trên biển./.

