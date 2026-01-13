Giá bạc chạm mức cao kỷ lục ở mức giá 85,09 USD/ounce

Dòng tiền đổ mạnh vào thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 12/1. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 2,8% lên mức 2.513 điểm - mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Đằng sau đà hưng phấn của thị trường là sự phân hóa sâu sắc giữa các nhóm hàng.

Trong khi giá bạc tiếp tục thiết lập mức kỷ lục mới nhờ làn sóng trú ẩn trước những rủi ro từ Mỹ, thì mặt hàng ngô lại chịu áp lực bán tháo trước áp lực cung-cầu.

Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, nhóm kim loại ghi nhận lực mua áp đảo khi toàn bộ cả 10 mặt hàng trong nhóm đồng loạt tăng giá, dẫn dắt xu hướng chung của toàn thị trường.

Trong đó, bạc tiếp tục trở thành điểm sáng khi giá mặt hàng này ghi nhận mức tăng tới hơn 7,2%, qua đó thiết lập kỉ lục mới ở mức giá 85,09 USD/ounce. Theo nhận định từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đà tăng phi mã của giá bạc không đến từ các yếu tố cung-cầu truyền thống, mà chủ yếu bắt nguồn từ khủng hoảng niềm tin sau thông tin Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) điều tra hình sự Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Mặc dù dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho thấy thị trường lao động tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,4%, thị trường tài chính lại ghi nhận sự chú ý gia tăng đối với các diễn biến liên quan đến Fed.

Việc Chủ tịch Fed Jerome Powell cho rằng các cuộc điều tra nhằm vào cơ quan này có yếu tố chính trị và tạo sức ép đối với chính sách lãi suất đã làm dấy lên những thảo luận về mức độ độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ.

Trong bối cảnh đó, giới đầu tư có xu hướng thận trọng hơn đối với các tài sản định danh bằng USD, đồng thời gia tăng phân bổ vào các kim loại quý như vàng và bạc. Diễn biến này diễn ra ngay cả khi mặt bằng lãi suất tại Mỹ vẫn đang ở mức cao.

Đà tăng của giá bạc được củng cố thêm bởi hoạt động giao dịch của các quỹ đầu tư. Theo báo cáo từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Mỹ (CFTC), nhóm quỹ đầu tư (Managed Money) đã nâng vị thế mua ròng bạc trên sàn COMEX lên 15.822 hợp đồng, tăng khoảng 13% so với tuần trước.

Bên cạnh đó, các tổ chức tài chính lớn như J.P. Morgan và Goldman Sachs hiện vẫn đưa ra những đánh giá khác nhau về triển vọng chính sách lãi suất trong giai đoạn 2026-2027.

Sự khác biệt này góp phần duy trì tâm lý thận trọng trên thị trường trong bối cảnh chính sách tiền tệ toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định.

Trong nước, diễn biến thế giới đã tác động đến giá bạc. Trong phiên giao dịch ngày 13/1, giá bạc 999 ghi nhận mức tăng hơn 5,5%. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, giá giao dịch vượt ngưỡng 2,75 triệu đồng/lượng.

Ở chiều ngược lại, phiên giao dịch đầu tuần chứng kiến lực bán áp đảo trên nhóm nông sản khi có tới 5 trên 7 mặt hàng đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. Trong đó, nổi bật là đà suy yếu của giá ngô trên sàn CBOT.

Cụ thể, giá ngô trong phiên hôm qua đã lao dốc tới hơn 5,4%, hiện đã lùi về mốc 165,9 USD/tấn, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025.

Theo MXV, áp lực bán tháo trên thị trường ngô trong phiên qua chủ yếu bắt nguồn từ báo cáo Cung-Cầu nông nghiệp toàn cầu (WASDE) tháng 1, khi những dữ liệu mới nhất đã đẩy cán cân cung-cầu quay trở lại trạng thái thặng dư trong khi mức tăng của nhu cầu là không đủ để hấp thụ lượng cung đó.

Trái với kỳ vọng về một đợt cắt giảm từ giới đầu tư, USDA bất ngờ nâng dự báo sản lượng ngô niên vụ 2025-2026 của Mỹ lên mức kỷ lục 432,3 triệu tấn, tăng 1,6% so với báo cáo tháng trước. Sự điều chỉnh này dựa trên kỳ vọng về năng suất cây trồng tăng 0,27% (đạt 11,7 tấn/ha) và diện tích thu hoạch mở rộng thêm 1,3%, lên gần 37 triệu ha.

Diễn biến trên đã đẩy dự báo tồn kho ngô cuối niên vụ của Mỹ lên mức cao nhất trong vòng 9 năm qua, đạt gần 56,6 triệu tấn. Con số này tăng hơn 5 triệu tấn (gần 9,8%) so với lần dự báo trước và vượt xa dự kiến của thị trường khoảng 6,5 triệu tấn.

Trên bình diện quốc tế, tồn kho ngô toàn cầu cũng tăng thêm 11 triệu tấn, chạm ngưỡng 291 triệu tấn.Bên cạnh sự mở rộng nguồn cung ngô từ Mỹ, sản lượng tại Trung Quốc cũng đóng góp vào đà tăng tồn kho thế giới khi vượt ngưỡng 300 triệu tấn, tăng khoảng 2% so với dự báo trước đó. Trong khi đó, các nguồn cung chủ chốt tại Nam Mỹ như Brazil và Argentina vẫn giữ nguyên mức dự báo từ tháng 12/2025.

Lực bán trên thị trường càng được củng cố khi những lo ngại về thời tiết tại khu vực Nam Mỹ dần hạ nhiệt. Triển vọng lượng mưa cải thiện đi kèm nền nhiệt mát mẻ hơn tại Argentina, Brazil và Paraguay trong giai đoạn cuối tháng 1 đã tháo gỡ rủi ro gián đoạn nguồn cung ngắn hạn



Những diễn biến này không chỉ khôi phục niềm tin vào năng lực xuất khẩu của khu vực này vào cuối mùa vụ mà còn tạo thêm áp lực giảm giá lên thị trường ngô trong ngắn hạn./.

Thị trường hàng hóa thế giới: Giá bạc vọt tăng do nguồn cung bị siết chặt Trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới, kết thúc phiên giao dịch 9/1, giá bạc COMEX kỳ hạn tháng 3 tăng vọt gần 12% trong một tuần, lên mức cao kỷ lục 79,34 USD/ounce.