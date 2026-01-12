Giá đồng tăng hơn 20% từ giữa tháng 11/2025, tiệm cận kỷ lục mới

Giá đồng tiếp tục tiến sát mức kỷ lục khi tuần giao dịch mới của các kim loại cơ bản bắt đầu với xu hướng đi lên bởi lo ngại về nguồn cung toàn cầu và đồng USD yếu.

Tại London, giá đồng kỳ hạn ba tháng tại London tăng 1,5% lên 13.195 USD/tấn; nhôm và thiếc cũng ghi nhận mức giá cao nhất kể từ năm 2022.

Giá đồng giao ngay trên Sở Giao dịch Kim loại London (LME) ghi nhận mức tăng 0,9%, lên 13.116,50 USD/tấn.

Nhu cầu tích trữ đồng tại Mỹ trước thềm các quyết định về thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đẩy giá mặt hàng này tăng hơn 20% kể từ giữa tháng 11/2025.

Giới chuyên gia nhận định, xu hướng này xuất phát từ dự báo cho rằng nguồn cung sẽ đổ dồn về Mỹ để né thuế nhập khẩu dưới thời ông Trump, dẫn đến tình trạng thiếu hụt tại các thị trường còn lại.

Các kim loại cơ bản khác cũng tăng mạnh: nhôm tăng 0,7%, hướng tới mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 4/2022, trong khi thiếc tăng hơn 3%, nâng mức tăng từ đầu năm lên 16%. Niken và nhôm cũng bật tăng trong tuần trước, cho thấy đà đi lên khá vững của thị trường kim loại.

Theo Comex, lượng đồng lưu kho – vốn được xem là thước đo quan trọng của sự dịch chuyển nguồn cung toàn cầu - đã tăng 42 tuần liên tiếp và chạm mức kỷ lục, phản ánh nhu cầu lớn từ các nhà đầu tư.

LMEX Index, chỉ số tổng hợp của nhóm kim loại cơ bản, đã tăng bốn tuần liên tiếp và đạt mức tốt nhất kể từ tháng 8/2025, khẳng định đà tăng của kim loại cơ bản vẫn bền vững.

Tổng hợp dữ liệu cho thấy nhà đầu tư tiếp tục rót vốn vào kim loại cơ bản, coi đây là kênh hưởng lợi từ chính sách nới lỏng chính sách tiền tệ của Mỹ, đồng USD suy yếu và những bất ổn trong chuỗi cung ứng toàn cầu../.

