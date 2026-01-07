Giá nickel tăng vọt hơn 10% nhờ lực mua từ Trung Quốc

Giá nickel trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) bất ngờ tăng hơn 10% trong phiên ngày 6/1, chạm mức 18.785 USD/tấn - mức tăng theo ngày mạnh nhất trong hơn ba năm qua. Đà tăng này phản ánh làn sóng dòng tiền đầu tư gia tăng mạnh mẽ từ Trung Quốc, qua đó kích hoạt một đợt tăng giá diện rộng trên thị trường kim loại cơ bản toàn cầu.

Cùng phiên, chỉ số LMEX - theo dõi diễn biến của sáu kim loại cơ bản chủ chốt - vươn lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2022. Giá đồng tiếp tục kéo dài đà tăng sau khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 13.000 USD/tấn, trong khi giá nhôm leo lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2022. Giá thiếc cũng chốt phiên tăng 4,9%.

Nickel - kim loại được sử dụng chủ yếu trong sản xuất pin và thép không gỉ - tăng mạnh trong bối cảnh tâm lý thị trường cải thiện rõ rệt, ngay cả khi thị trường vẫn đang đối mặt với tình trạng dư cung lớn.

Những rủi ro ngày càng gia tăng đối với hoạt động khai thác tại Indonesia, quốc gia cung ứng nickel lớn nhất thế giới, đã góp phần nâng đỡ tâm lý nhà đầu tư, bên cạnh làn sóng dòng vốn đổ mạnh vào thị trường kim loại nội địa Trung Quốc.

Diễn biến này đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý đối với một kim loại từng chịu áp lực nặng nề từ tình trạng dư thừa nguồn cung tại Indonesia và nhu cầu pin xe điện thấp hơn kỳ vọng. Đồng thời, đây cũng được xem là sự “hồi sinh” của hợp đồng nickel trên sàn LME, sau khi thanh khoản sụt giảm mạnh vào năm 2022.

Các dữ liệu giao dịch cho thấy nhà đầu tư Trung Quốc đóng vai trò then chốt trong việc đẩy giá nhiều kim loại như nickel, đồng và thiếc tăng mạnh trong tuần này. Giá kim loại trên LME thường bật tăng mạnh trong khung giờ giao dịch châu Á, trước khi tiếp tục leo cao khi phiên giao dịch đêm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) bắt đầu.

Thị trường kim loại cơ bản khởi đầu năm 2026 đầy tích cực, với chỉ số LMEX vươn lên mức cao nhất kể từ thời điểm đỉnh chu kỳ vào tháng 3/2022. Giá đồng đã tăng hơn 20% kể từ cuối tháng 11/2025, trong khi giá nhôm đạt mức cao nhất trong gần 4 năm.

Đà tăng của giá đồng còn được thúc đẩy bởi kỳ vọng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể xem xét áp thuế đối với kim loại tinh luyện, khiến lượng lớn đồng được vận chuyển sang Mỹ. Điều này làm dấy lên lo ngại phần còn lại của thế giới có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung, trong bối cảnh các công ty khai khoáng gặp khó khăn trong việc gia tăng sản lượng.

Trước đó, trong nửa đầu năm 2025, hoạt động vận chuyển đồng sang Mỹ từng chững lại sau khi chính quyền Mỹ quyết định tạm thời miễn áp thuế đối với kim loại tinh luyện. Tuy nhiên, giao dịch đã sôi động trở lại trong những tháng gần đây khi kế hoạch xem xét lại thuế quan được đưa ra, khiến giá đồng nội địa Mỹ một lần nữa giao dịch ở mức cao hơn. Nhập khẩu đồng của Mỹ trong tháng 12/2025 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7 cùng năm.

Lượng đồng lưu trữ tại các kho do sàn Comex theo dõi hiện đã vượt 500.000 tấn Mỹ (short ton, 1 tấn Mỹ = 907 kg), sau 44 ngày liên tiếp ghi nhận dòng chảy ròng vào kho. Trong khi đó, tồn kho đồng tại các kho của LME đã giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước, dù vẫn cao hơn mức đáy ghi nhận vào tháng 6/2025.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/1, giá đồng trên LME tăng 1,9%, lên 13.238 USD/tấn. Giá nickel tăng 9%, đóng cửa ở mức 18.524 USD/tấn, trong khi giá thiếc tăng 4,9%./.

Sàn giao dịch vàng quốc gia: Thận trọng nhưng cấp thiết phải làm Theo chuyên gia Trương Vi Tuấn, việc thành lập sàn vàng với sự tham gia của các ngân hàng, doanh nghiệp lớn cũng là điều tiên quyết để mở rộng nguồn cung cho thị trường.