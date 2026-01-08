Burkina Faso ngăn chặn thành công một âm mưu đảo chính

Giới chức Burkina Faso mới đây cho biết lực lượng an ninh đã kịp thời ngăn chặn một âm mưu đảo chính trong bối cảnh căng thẳng chính trị tiếp tục gia tăng ở nước này.

Theo nguồn tin chính thức, kế hoạch nói trên bị phát hiện vào đêm 3/1, trước thời điểm dự kiến tiến hành.

Thông tin ban đầu được một kênh truyền hình trực tuyến ủng hộ chính quyền đăng tải, sau đó được nhà chức trách xác nhận, khẳng định tình hình đã được kiểm soát và lực lượng an ninh đang trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng An ninh nước này, ông Mahamadou Sana, cho biết âm mưu trên nhằm “làm mất ổn định đất nước” bằng một loạt vụ ám sát có chủ đích.

Quan chức này khẳng định kế hoạch được lên lịch bắt đầu vào khoảng 23 giờ cùng ngày, nhằm vào cả các lãnh đạo dân sự và quân sự.

Theo Bộ trưởng Sana, những người đứng sau âm mưu đảo chính còn dự tính vô hiệu hóa nguyên thủ quốc gia Ibrahim Traoré, bằng cách tấn công ở cự ly gần hoặc gài mìn tại nơi ở của nhân vật này.

Nhà chức trách cho biết đang tiến hành điều tra và một số đối tượng liên quan đã bị bắt giữ. Các nghi phạm sẽ được chuyển cho cơ quan tư pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Sana đồng thời đánh giá cao vai trò của lực lượng tình báo, cho rằng nhờ sự phối hợp và chuyên nghiệp của lực lượng này mà âm mưu đảo chính đã bị phá vỡ.

Đây được cho là âm mưu đảo chính mới nhất nhằm vào chính quyền của ông Ibrahim Traoré, người lên nắm quyền vào năm 2022 sau khi lật đổ ông Paul-Henri Damiba. Từ đó đến nay, Burkina Faso liên tục đối mặt tình trạng bất ổn chính trị và các vấn đề an ninh kéo dài./.

