Lật thuyền chở hơn 200 người di cư trên Đại Tây Dương

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Bộ Quốc phòng Gambia ngày 1/1 cho biết lực lượng chức năng đã vớt được 7 thi thể và cứu được 96 người sau khi một chiếc thuyền chở người di cư bị lật trong đêm.

Theo thông báo của Bộ trên, con thuyền “được cho là chở hơn 200 người di cư.”

Trong số những người được cứu, có 10 người đang trong tình trạng nguy kịch và được khẩn trương điều trị y tế.

Tuyến di cư trên Đại Tây Dương từ bờ biển Tây Phi tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha được đánh giá là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới đối với người di cư.

Theo Liên minh châu Âu (EU), hơn 46.000 người di cư bất hợp pháp đã tới quần đảo Canary trong năm 2024. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Caminando Fronteras cho biết hơn 10.000 người đã thiệt mạng khi cố vượt biển trong năm nay.

Trước đó, hồi tháng 8/2025, ít nhất 70 người đã thiệt mạng trong một vụ lật thuyền khác được cho là cũng xuất phát từ Gambia./.

