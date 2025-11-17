Malaysia kết thúc chiến dịch tìm kiếm sau vụ lật thuyền chở người di cư

Giới chức Malaysia ngày 17/11 thông báo kết thúc chiến dịch tìm kiếm những người di cư mất tích trong vụ lật thuyền xảy ra 11 ngày trước ngoài khơi biên giới Thái Lan-Malaysia, với tổng cộng 36 thi thể được tìm thấy.

Con thuyền chở khoảng 70 người di cư không giấy tờ, bị chìm gần đảo Tarutao (Thái Lan) khi đang trên đường sang Malaysia hôm 6/11. Kể từ đó, lực lượng cứu hộ hai nước đã cứu được 14 người sống sót.

Phó Giám đốc tác nghiệp Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia (MMEA) tại Kedah và Perlis, ông Zainudin Mohd Zuki, cho biết chiến dịch tìm kiếm kết thúc lúc 18 giờ 30 ngày 17/11 (giờ địa phương), sau khi cân nhắc diện tích tìm kiếm, lực lượng huy động và thời gian triển khai. Tuy nhiên, ông khẳng định chiến dịch có thể được nối lại nếu xuất hiện manh mối mới.

Trong 10 ngày tìm kiếm, Malaysia huy động 19 tàu và hơn 300 nhân viên rà soát khu vực rộng khoảng 1.750 hải lý vuông, tương đương 8 lần diện tích Singapore. Malaysia phát hiện 29 thi thể, trong khi lực lượng Thái Lan tìm thấy 7 thi thể.

Giới chức cho rằng nhóm người di cư gặp nạn có thể thuộc đoàn khoảng 300 người rời Myanmar 2 tuần trước, được chia lên ít nhất 2 thuyền. Cảnh sát Malaysia cho biết chiếc thuyền thứ 2 hiện đang mất liên lạc.

Malaysia là điểm đến của hàng triệu lao động nhập cư từ các quốc gia kém phát triển hơn trong khu vực, song các hành trình vượt biển do các đường dây buôn người tổ chức luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro./.

Chìm tàu chở 100 người ngoài khơi biên giới Malaysia-Thái Lan Theo cảnh sát trưởng bang Kedah của Malaysia, vụ chìm chiếc thuyền chở gần 100 người di cư không có giấy tờ khiến ít nhất 1 người được tìm thấy đã tử vong và 6 người đã được cứu.