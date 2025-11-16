Interpol truy lùng đường dây buôn người sau vụ lật thuyền ngoài khơi Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 16/11, cảnh sát Malaysia thông báo đang phối hợp với Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) và các cơ quan thực thi pháp luật của các nước lân cận để truy tìm một đường dây buôn người xuyên quốc gia được cho là đứng sau thảm kịch lật thuyền di cư gần đảo Langkawi của bang Kedah, khiến gần 40 người thiệt mạng và nhiều người khác vẫn mất tích.

Cảnh sát trưởng bang Kedah, ông Adzli Abu Shah, cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy mạng lưới này trải rộng trên nhiều quốc gia trong khu vực và các nhà điều tra không loại trừ khả năng một số thành viên của đường dây có thể đã hoạt động tại Malaysia.

Vì thế, Malaysia đã cử một đơn vị chuyên trách thuộc Cơ quan điều tra hình sự phối hợp với Interpol và mạng lưới cảnh sát Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để chia sẻ thông tin tình báo và xác định các nghi phạm

Lời khai của những người sống sót trong vụ lật thuyền cho biết những kẻ buôn người bố trí cho nhóm người di cư, chủ yếu là người tị nạn Rohingya, đi trên những con tàu quá tải khởi hành từ Cox's Bazar ở Bangladesh và một số địa điểm ở Myanmar với mức phí là hơn 3.000 USD/người.

Họ đi trên biển mất khoảng 2 tuần nhưng tính cả thời gian chờ đợi thì có người có thời gian lênh đênh lên tới gần một tháng.

Cảnh sát trưởng Adzli cho biết các nhà điều tra đã thu được một số giấy tờ viết tay từ những người sống sót, trong đó có tên và số điện thoại di động được cho là có liên quan đến mạng lưới buôn người.

Chiếc thuyền bị chở 70 người, bị lật hôm 8/11 gần đảo Langkawi, ngoài khơi bờ biển phía Tây của Malaysia.

Trong chiến dịch tìm kiếm chung giữa Malaysia và Thái Lan, các cơ quan chức năng chỉ tìm thấy 14 người sống sót, có 39 người thiệt mạng và những người còn lại vẫn đang mất tích./.

