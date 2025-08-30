Vấn đề người di cư: Lật thuyền di cư ngoài khơi Mauritania, 69 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một thảm kịch kinh hoàng vừa xảy ra ở ngoài khơi Mauritania, cướp đi sinh mạng của ít nhất 69 người di cư và khiến gần 80 người khác mất tích.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritania cho biết một chiếc thuyền chở 160 người từ Gambia và Senegal đã bị lật vào sáng sớm ngày 26/8, sau hành trình lênh đênh trên biển kéo dài một tuần.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thuyền bị mất thăng bằng khi những người di cư đổ dồn về một bên lúc nhìn thấy ánh đèn ở khu vực Mheijrat, khiến họ tin rằng thuyền đã đến gần bờ.

Hậu quả là thuyền bị lật úp và đến nay mới chỉ có 17 người được cứu sống, trong khi 69 thi thể dạt vào bờ.

Thảm kịch đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm chết người trên tuyến đường di cư ở Đại Tây Dương, vốn đang trở thành lựa chọn phổ biến cho những người Tây Phi tuyệt vọng.

Dòng hải lưu mạnh và những con thuyền cũ kỹ, lại quá tải đã biến giấc mơ tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu thành một cơn ác mộng đối với nhiều người.

Trong những năm gần đây, Mauritania đã trở thành điểm trung chuyển chính cho những người di cư đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Mặc dù chính quyền địa phương đã thắt chặt kiểm soát và ký thỏa thuận với Liên minh châu Âu để ngăn chặn dòng người vượt biển này nhưng các thảm kịch đuối nước vẫn xảy ra thường xuyên./.

