Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác quản lý lao động việc làm và di cư bền vững

Ngày 3/11, tại thủ đô Seoul, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Vũ Chiến Thắng đã làm việc với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc (MOEL), Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) và Bộ Tư pháp Hàn Quốc, nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực lao động, việc làm và quản lý di cư, qua đó góp phần triển khai thực chất Chương trình Cấp phép việc làm (EPS) giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong hội đàm với Thứ trưởng MOEL Son Pil Hun, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua, ghi nhận việc Việt Nam hiện đứng đầu về số lượng lao động đang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, với tỷ lệ lao động bất hợp pháp đã giảm xuống còn khoảng 19%, vượt mục tiêu đề ra.

Hai bên thống nhất phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện Bản ghi nhớ, tập trung vào 5 nhóm giải pháp: tăng chỉ tiêu trúng tuyển và chỉ tiêu tiếp nhận phù hợp nhu cầu doanh nghiệp Hàn Quốc và nguyện vọng người lao động; mở rộng địa điểm, hình thức thi tiếng Hàn trên máy tính và máy tính bảng (CBT, UBT) để tạo thuận lợi cho thí sinh, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và xuất cảnh; mở rộng ngành nghề tiếp nhận sang các lĩnh vực công nghiệp gốc như đúc, gia công nhựa, xử lý bề mặt, xử lý nhiệt; hỗ trợ hội nhập, tái hòa nhập cho người lao động sau khi về nước; tăng cường kiểm tra, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động về nơi ở và điều kiện làm việc.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chứng kiến lễ ký Thỏa thuận cam kết cung cấp dịch vụ (SCA) giữa HRD Korea và Trung tâm Lao động ngoài nước (COLAB). (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Cùng ngày, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc với Chủ tịch HRD Korea Lee Woo Young và chứng kiến lễ ký Thỏa thuận cam kết cung cấp dịch vụ (SCA) giữa HRD Korea và Trung tâm Lao động ngoài nước (COLAB). Thỏa thuận cụ thể hóa Bản ghi nhớ giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và MOEL, hướng tới quản lý, vận hành Chương trình EPS minh bạch-hiệu quả-bền vững.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác làm việc với Bộ Tư pháp Hàn Quốc do ông Yong Ho Cha, lãnh đạo Cơ quan Chính sách Hội nhập chủ trì. Hai bên trao đổi cải cách hành chính, chính sách hội nhập và quản lý lao động nước ngoài; thống nhất nhiều nội dung, trong đó có: mở rộng chương trình lao động thời vụ thông qua thúc đẩy kết nối, giao lưu giữa các địa phương; phối hợp giảm cư trú bất hợp pháp, tạo điều kiện để người lao động tự nguyện hồi hương và xem xét nhập cảnh trở lại theo quy định; nghiên cứu thí điểm chương trình điều dưỡng viên với cơ chế phối hợp giữa cơ quan chức năng hai nước, bảo đảm phù hợp pháp luật Việt Nam và Hàn Quốc. Thông tin tuyển chọn sẽ được cơ quan có thẩm quyền công bố chính thức.

Các cuộc làm việc góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố hợp tác thực chất trong lĩnh vực lao động, việc làm và pháp lý, đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc./.

Lao động Việt Nam dẫn đầu cộng đồng người nước ngoài tại vùng Đông Nam Hàn Quốc Khu vực Đông Nam Hàn Quốc từ lâu đã là trung tâm công nghiệp nặng, đặc biệt sau Chiến tranh Triều Tiên. Ulsan trở thành nơi đặt khu công nghiệp đầu tiên của Hàn Quốc từ năm 1962.