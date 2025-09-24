Lao động Việt Nam dẫn đầu cộng đồng người nước ngoài tại vùng Đông Nam Hàn Quốc

Ngày 24/9, Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT) công bố số liệu cho thấy người nước ngoài sinh sống và làm việc tại khu vực Đông Nam nước này có thu nhập bình quân khoảng 30 triệu won (tương đương 21.400 USD) mỗi năm.

Trong số các quốc tịch, lao động Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn nhất, khẳng định vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp nặng của vùng.



Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của KOSTAT cho biết khu vực Đông Nam Hàn Quốc, gồm các thành phố Busan, Ulsan và tỉnh Nam Gyeongsang, hiện có khoảng 215.000 người nước ngoài sinh sống.

Trong đó, lao động Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn nhất với 22,2%, tiếp đến là người Trung Quốc gốc Hàn (12,4%) và các lao động Trung Quốc khác (7,6%). Đặc điểm này phản ánh nhu cầu lớn về nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp chủ chốt tại đây.



Với gần 60% số người nước ngoài làm việc trong các ngành sản xuất và khai khoáng, thu nhập bình quân của những người này khá cao. Số liệu cho thấy nhóm làm dịch vụ kinh doanh và công cộng có thu nhập cao nhất (31 triệu won/năm), tiếp theo là sản xuất và khai khoáng (30 triệu won/năm) và xây dựng (25 triệu won/năm).



Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra những thách thức mà cộng đồng người nước ngoài đang phải đối mặt. Cụ thể, ngôn ngữ là rào cản gây khó khăn lớn nhất cho 37,4% số lao động nước ngoài, trong khi 17% bày tỏ sự cô đơn.

Mặc dù vậy, đa số họ đều hài lòng với công việc và cuộc sống tại Hàn Quốc với tỷ lệ hài lòng lần lượt là 75,2% và 83,2% trong năm 2024.



Khu vực Đông Nam Hàn Quốc từ lâu đã là trung tâm công nghiệp nặng, đặc biệt sau Chiến tranh Triều Tiên. Ulsan trở thành nơi đặt khu công nghiệp đầu tiên của Hàn Quốc từ năm 1962.

Các tổ hợp công nghiệp tại Ulsan, Busan và Pohang đã phát triển rất mạnh mẽ, đóng góp lớn vào sản lượng đóng tàu và dầu tinh chế của cả nước.

Sự hiện diện và đóng góp của cộng đồng người nước ngoài, đặc biệt là người Việt Nam, là yếu tố không thể thiếu cho sự phát triển của các vùng này./.

