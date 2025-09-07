Tư vấn pháp luật cho lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Ngày 7/9, Văn phòng Quản lý và Hỗ trợ lao động EPS Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài tỉnh Jeonbuk tổ chức buổi gặp mặt, tư vấn chính sách pháp luật cho người lao động theo chương trình Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS).

Sự kiện thu hút đông đảo người lao động Việt Nam ở tỉnh Jeonbuk và các khu vực lân cận tham dự, cùng đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, các hội, đoàn người Việt và lãnh đạo Trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài tỉnh Jeonbuk.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đại sứ quán, ông An Vũ Bình-Thường trực Đảng ủy Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc - cho biết Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, đặc biệt trong phát triển kinh tế, và chính lực lượng lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đã đóng góp một phần quan trọng trong quá trình này.

Cũng theo ông Vũ An Bình, những phẩm chất đáng quý của con người Việt Nam đã góp phần tạo nên hình ảnh lao động Việt Nam tại Hàn Quốc vừa cần cù, chịu khó, vừa có tính tuân thủ kỷ luật.

Bà Lê Thị Kim Hân, Bí thư thứ nhất Ban Quản lý lao động của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, chia sẻ thông tin về chương trình EPS, tình hình lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và đưa ra nhiều khuyến nghị thiết thực nhằm giúp người lao động chấp hành hợp đồng, tuân thủ pháp luật, không cư trú quá hạn và trở về nước đúng quy định.

Bà nhấn mạnh lợi ích của việc tuân thủ quy định về thời hạn lao động, trong đó có các cơ hội được tái tuyển dụng. “Việt Nam hiện là một trong số các nước phái cử lao động EPS nhiều nhất sang làm việc tại Hàn Quốc. Phần lớn lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc được người sử dụng lao động đánh giá cao bởi tính cần cù, chăm chỉ, tiếp thu nhanh. Lao động Việt Nam rất chịu khó học hỏi và sớm thích nghi với môi trường công việc cũng như cuộc sống tại Hàn Quốc. Chính những điểm mạnh đó đã và đang góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người Việt Nam tại đất nước Hàn Quốc,” bà cho biết.

Trong khi đó, Trưởng Văn phòng EPS tại Hàn Quốc Chu Quang Dương cập nhật về các chính sách và pháp luật liên quan đến chương trình EPS, phổ biến các nội dung liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động Việt Nam khi sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình này; đồng thời hướng dẫn các thủ tục khai báo lưu trú, thay đổi thông tin, chuyển đổi thị thực, đóng và nhận tiền bảo hiểm, khai báo khi về nước và làm thủ tục nhận lại tiền ký quỹ, cũng như các chính sách hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi về nước.

Về phía Hàn Quốc, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài tỉnh Jeonbuk, bà Lee Kyeong Eun, đánh giá các lao động Việt khi đến Hàn Quốc làm việc đều thể hiện tinh thần cầu tiến và ý chí vượt khó.

“Các bạn là những người bạn đồng hành không thể thiếu tại các doanh nghiệp và công trường của tỉnh Jeonbuk. Những giọt mồ hôi và sự nỗ lực của quý vị chính là nền tảng cho sự phát triển kinh tế của tỉnh, đồng thời cũng là cầu nối quý giá giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Chúng tôi hiểu rằng khi sang Hàn Quốc, các bạn không chỉ mang theo hy vọng về một tương lai tươi sáng mà còn đối mặt với vô vàn thử thách, từ rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa đến những vấn đề pháp lý phức tạp,” bà Lee chia sẻ.

Cũng theo bà, việc Cơ quan Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài tổ chức các buổi gặp gỡ, tư vấn pháp luật cho lao động Việt Nam như thế này là việc làm rất có ý nghĩa và cần được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài của tỉnh Jeonbuk cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ kịp thời cho người lao động Việt Nam gặp khó khăn và vướng mắc trong thời gian sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc.

Thời gian qua, Ban Quản lý lao động Việt Nam và Văn phòng EPS đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan của Hàn Quốc đón tất cả các chuyến bay có lao động nhập cảnh, đồng thời tổ chức các buổi giảng bài và hướng dẫn về các thủ tục liên quan tại các Trung tâm đào tạo tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, hai cơ quan này cũng phối hợp với Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực và các cơ quan liên quan tại Hàn Quốc để hỗ trợ và giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh liên quan đến người lao động, cập nhật thông tin của người lao động phục vụ cho công tác quản lý và hỗ trợ lao động Việt Nam tại Hàn Quốc an tâm làm việc.

Theo số liệu thống kê của Bộ Tư pháp Hàn Quốc, tính đến ngày 31/7 năm nay, tổng số lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc là 97.048 người, chiếm 28,66% tổng số người Việt Nam tại nước này.

Trong số đó có 42.675 lao động E-9, đứng thứ 3 trong số các nước phái cử lao động E-9 sang làm việc tại Hàn Quốc, sau Nepal và Campuchia.

Số lao động E-7 là 13.465 người, đứng đầu danh sách các nước; trong khi lao động E-10 (thuyền viên tàu cá) có 9.423 người, đứng thứ 2 sau Indonesia; lao động thời vụ 31.485 người, nhiều nhất trong các nước.

Riêng tỉnh Jeonbuk có 1.164 lao động EPS, chủ yếu làm việc trong ngành sản xuất chế tạo (518 người), ngư nghiệp (487 người), nông nghiệp (143 người) và xây dựng (16 người)./.

