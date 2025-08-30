Ngày 29/8, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật Việt Nam cho người Việt Nam ở nước ngoài, với sự tham dự của đông đảo kiều bào về từ nhiều quốc gia, tại Hà Nội.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Hiểu luật để vững bước - Gắn kết để vươn xa.”

Tham dự có hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các hội đoàn, đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới cùng đại diện các đơn vị chức năng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời kết nối trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định: “Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp bà con kiều bào nắm vững các quy định pháp luật mới, phòng ngừa rủi ro, đồng thời bảo vệ hình ảnh tốt đẹp của cộng đồng người Việt Nam trên thế giới.”

Hội nghị nhằm cung cấp thông tin chính thống, kịp thời về các quy định pháp luật mới, nhất là những chính sách liên quan trực tiếp đến người Việt Nam ở nước ngoài; tạo diễn đàn trao đổi, đối thoại để giải đáp các khó khăn, vướng mắc mà bà con thường gặp. Sự kiện góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần phòng ngừa vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở khắp năm châu với quê hương, đất nước.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, một trong 5 nghị quyết trụ cột mới được ban hành.

Giới thiệu những điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quốc tịch Việt Nam, đại diện Cục Hành chính Tư pháp, Bộ Tư pháp nhấn mạnh, việc nới lỏng điều kiện nhập và trở lại quốc tịch, cho phép giữ song song quốc tịch nước ngoài trong một số trường hợp là bước tiến quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kiều bào gắn bó với quê hương và thu hút nhân tài, trí thức đóng góp cho đất nước.

Tại Hội nghị, đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, thông tin về tình hình tội phạm lừa đảo trực tuyến đang phổ biến hiện nay, cảnh báo các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi, thường giả danh cơ quan công an, tòa án, hay lập sàn đầu tư ảo để chiếm đoạt tài sản, bà con kiều bào cần tuyệt đối cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP và nhanh chóng báo cơ quan chức năng khi có dấu hiệu nghi vấn.

Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời khẳng định hoạt động hỗ trợ pháp lý cho kiều bào không chỉ mang ý nghĩa nghề nghiệp mà còn là nhiệm vụ chính trị-xã hội quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng với hệ thống pháp luật và nâng cao hình ảnh quốc gia.

Các đại biểu kiều bào tham dự Hội nghị hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan chức năng trong việc tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực, sát với nhu cầu thực tế của kiều bào và đề nghị tiếp tục duy trì và mở rộng các chương trình tương tự dành cho các hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới.

Trong nhiều năm qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài giữ vai trò đầu mối phối hợp liên ngành trong công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho đồng bào ta ở nước ngoài, thường xuyên tổ chức các hội nghị, tập huấn, diễn đàn pháp lý; biên soạn tài liệu, xây dựng kênh thông tin trực tuyến, phối hợp kết nối đội ngũ luật sư trong-ngoài nước nhằm kịp thời hỗ trợ, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng và gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Tổ quốc.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật không chỉ góp phần trang bị kiến thức cần thiết cho đồng bào ta ở nước ngoài mà còn khẳng định sự quan tâm, đồng hành của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển vững mạnh, hội nhập thành công ở sở tại, có nhiều đóng góp tích cực, đồng thời luôn gắn bó với quê hương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới./.

