Chìm tàu chở 100 người ngoài khơi biên giới Malaysia-Thái Lan

Theo cảnh sát trưởng bang Kedah của Malaysia, vụ chìm chiếc thuyền chở gần 100 người di cư không có giấy tờ khiến ít nhất 1 người được tìm thấy đã tử vong và 6 người đã được cứu.

Minh Tâm
Cảnh sát trưởng bang Kedah của Malaysia, ông Adzli Abu Shah. (Ảnh: Bernama)
Theo hãng thông tấn quốc gia Bernama của Malaysia, ngày 9/11, cảnh sát địa phương cho biết ít nhất 1 người được tìm thấy đã tử vong và 6 người đã được cứu sau khi một chiếc thuyền chở gần 100 người di cư không có giấy tờ bị chìm ở khu vực gần biên giới trên biển giữa Malaysia-Thái Lan.

Cảnh sát trưởng bang Kedah của Malaysia, ông Adzli Abu Shah, cho biết chiếc thuyền này là một trong 3 con thuyền tiếp nhận khoảng 300 người di cư từ một con tàu lớn hơn do một băng nhóm tội phạm điều khiển nhằm tránh bị chính quyền phát hiện.

Chiếc thuyền này đã bị lật úp cách đây 3 ngày. Hàng chục người vẫn đang mất tích. Trong khi đó, tình trạng của hai chiếc thuyền còn lại vẫn chưa được xác định.

Hiện Cảnh sát biển và Cơ quan Thực thi Pháp luật Hàng hải Malaysia đang phối hợp tiến hành chiến dịch tìm kiếm cứu nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Người di cư #Mất tích #Tội phạm Malaysia Thái Lan
