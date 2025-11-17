Malaysia và Interpol truy lùng đường dây buôn người sau vụ lật thuyền di cư

Chào mừng quý độc giả đến với Bản tin thế giới trên Báo Điện tử VietnamPlus – nơi cập nhật nhanh nhất những diễn biến quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.
Trong bản tin hôm nay có những nội dung thông tin đáng chú ý sau: Interpol truy lùng đường dây buôn người sau thảm kịch lật thuyền di cư ở ngoài khơi Malaysia; Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan về triển vọng đàm phán cho Ukraine; Ukraine, Hy Lạp ký thỏa thuận năng lượng cho mùa Đông.
Đừng quên theo dõi VietnamPlus để không bỏ lỡ các bản tin thời sự quốc tế mới nhất!