Anh sắp "cải cách lớn" về chế độ tị nạn nhằm ngăn nạn di cư trái phép

Ngày 17/11 tới, Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood dự kiến sẽ công bố một cải cách lớn trong chính sách tị nạn: Chuyển chế độ tị nạn tại nước này từ lâu dài sang tạm thời và sẽ được xem xét lại định kỳ nhằm ngăn chặn nạn di cư bất hợp pháp và có thể dễ dàng trục xuất hơn.

Chính sách - được lấy cảm hứng từ mô hình ở Đan Mạch - sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong hệ thống tị nạn của Anh kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Theo kế hoạch, người được cấp quy chế tị nạn sẽ chỉ được lưu trú tạm thời và được đánh giá định kỳ hoặc bị trục xuất ngay khi xác định được là quê hương của họ đã an toàn trở lại.

Hiện tại, người tị nạn tại Anh được cấp phép lưu trú 5 năm và sau đó có thể xin định cư lâu dài và tiến tới nhập quốc tịch nếu thỏa mãn các điều kiện cho phép.

Tuy nhiên, với cải cách mới sắp được ban hành, người tị nạn phải đợi ít nhất 10 năm và cũng phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt hơn như có đủ khả năng tự nuôi sống bản thân, chưa từng có tiền án, đóng bảo hiểm quốc gia đầy đủ và có trình độ tiếng Anh cao.

Đáng chú ý là với quy định mới, quyền đoàn tụ gia đình cũng sẽ bị hạn chế và được yêu cầu chứng minh rất chi tiết, rõ ràng.

Phát biểu trong video phát trên nền tảng mạng xã hội X ngày 14/11, Bộ trưởng Mahmood cho biết đây sẽ là “thay đổi lớn nhất trong hệ thống tị nạn thời hiện đại” của nước Anh.

Bà cho biết Chính phủ Bảo thủ tiền nhiệm đã lãng phí 700 triệu bảng Anh (hơn 922 triệu USD) cho kế hoạch Rwanda thất bại và hiện Chính quyền Công đảng đang phải đẩy mạnh truy quét người di cư cũng như đã trục xuất gần 50.000 người không có quyền lưu trú.

Số liệu của Bộ Nội vụ Anh cho thấy trong năm tính đến tháng 6/2025 đã có tổng cộng 111.084 người nộp đơn xin tị nạn tại Anh, mức cao nhất kể từ năm 2001. Chi phí hỗ trợ, bao gồm chỗ ở khách sạn cho hơn 32.000 người, lên tới 5,4 tỷ bảng Anh.

Từ đầu năm đến nay đã có 39.075 người vượt biển bằng thuyền nhỏ đến Anh, vượt tổng số của cả năm ngoái là 36.816 người và năm 2023 là 29.437 người.

Hình ảnh tại Dover ngày 14/11 cho thấy nhiều người - bao gồm phụ nữ, trẻ em và một người đàn ông trên xe lăn - đã được đưa lên bờ.

Chương trình "Một vào, Một ra" thí điểm hợp tác với Pháp được khởi động từ tháng Tám đã giúp Anh trục xuất 113 người sang châu Âu và tiếp nhận 92 người qua tuyến an toàn hợp pháp.

Anh kỳ vọng việc học tập theo Đan Mạch trong chiến lược “xây dựng hình ảnh quốc gia tiêu cực” sẽ giúp dập tắt ảo tưởng của những người di cư bất hợp pháp. Theo một nghiên cứu năm 2017, số đơn xin tị nạn vào Đan Mạch đã giảm hẳn.

Tuy nhiên, một số tổ chức như Hội đồng Tị nạn Anh đã phản đối hướng cải cách nói trên, cho rằng điều này sẽ không giúp làm giảm các chuyến vượt biển nguy hiểm. Hơn 300 tổ chức tình nguyện đã đưa ra cảnh báo về việc này. Trong khi đó, phe Bảo thủ kêu gọi khôi phục chương trình Rwanda.

Dù vậy, với sự hậu thuẫn từ việc có tới gần một nửa dân số Anh nhìn nhận tiêu cực về tình trạng di cư, Chính phủ Công đảng hiện nay kỳ vọng có thể giải quyết tình hình này và lấy lại niềm tin của cử tri.

Giới phân tích nhận định cải cách sắp tới của chính phủ có thể dẫn tới những tranh cãi khi được trình bày tại Quốc hội ngày 17/11./.

