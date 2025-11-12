Lật thuyền ngoài khơi Libya, hơn 40 người thiệt mạng và mất tích

Ngày 12/11, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết ít nhất 42 người di cư đã mất tích và được cho là đã thiệt mạng khi một chiếc thuyền cao su bị lật ngoài khơi Libya.

Theo IOM, con tàu chở 47 nam và 2 nữ, rời Zuwara ở phía Tây Tripoli vào ngày 3/11 nhưng khoảng 6 giờ sau đó đã bị hỏng động cơ do sóng lớn.

Chiếc thuyền sau đó trôi dạt và bị lật úp khiến tất cả hành khách đều rơi xuống biển ở gần mỏ dầu Al Buri, ngoài khơi phía Bắc-Tây Bắc của bờ biển Libya.

Chính quyền Libya đã cứu được 7 người còn sống sau 6 ngày trôi dạt trên biển. IOM cho biết những người di cư này đến từ Sudan, Nigeria, Cameroon và Somalia.

Cũng theo IOM, số người di cư thiệt mạng ở vùng biển trung tâm Địa Trung Hải đã vượt quá 1.000 người trong năm nay và vụ việc này tiếp tục gia tăng “con số đó.”

Hồi giữa tháng 10, giới chức đã phát hiện thi thể của 61 người di cư trên bờ biển phía Tây thủ đô Tripoli của Libya. Trước đó một tháng, IOM cho biết ít nhất 50 người thiệt mạng sau khi một tàu chở 75 người tị nạn Sudan bốc cháy ở ngoài khơi bờ biển Libya.

Theo dữ liệu của IOM, trong năm 2024 ghi nhận 2.452 trường hợp thiệt mạng trên toàn bộ Địa Trung Hải.

Từ năm 2011, Libya đã trở thành tuyến đường trung chuyển cho những người di cư chạy trốn xung đột và nghèo đói đến châu Âu qua Địa Trung Hải./.

