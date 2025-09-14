Đời sống

Tai nạn tàu thuyền ở Congo, gần 200 người thiệt mạng

Ít nhất 193 người đã thiệt mạng và hàng chục người vẫn đang mất tích trong 2 vụ tai nạn tàu thuyền xảy ra ở tỉnh Equateur, Tây Bắc Congo, vào tuần trước.

Mạnh Hùng
Ảnh minh họa. (Nguồn: Anadolu Agency)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Anadolu Agency)

Giới chức Congo cho biết ít nhất 193 người đã thiệt mạng và hàng chục người vẫn đang mất tích trong 2 vụ tai nạn tàu thuyền xảy ra ở tỉnh Equateur, Tây Bắc nước này, vào tuần trước.

Theo Bộ Nhân đạo Congo, các vụ tai nạn xảy ra vào ngày 10/9 và 11/9, tại 2 địa điểm cách nhau khoảng 150km.

Cụ thể, vào tối 11/9 (giờ địa phương), một tàu săn cá voi chở gần 500 người đã bốc cháy và lật úp trên sông Congo đoạn chảy qua vùng lãnh thổ Lukolela, thuộc tỉnh Equateur. Lực lượng chức năng đã cứu được 209 người.

Trước đó 1 ngày, một chiếc thuyền máy đã bị lật úp tại vùng lãnh thổ Basankusu, khiến ít nhất 86 người thiệt mạng, trong đó hầu hết là sinh viên. Hiện một số người vẫn đang mất tích.

Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Truyền thông nhà nước dẫn thông tin tại hiện trường cho biết nguyên nhân vụ việc có thể do "chở quá tải và lái tàu vào ban đêm."

Các vụ tai nạn tàu thuyền xảy ra ngày càng thường xuyên ở Congo, trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường thủy gia tăng do hệ thống giao thông đường bộ thiếu thốn. Nhiều người buộc phải di chuyển trên những chiếc thuyền gỗ giá rẻ.

Tình trạng không có áo phao, tàu chở quá tải, cùng việc di chuyển vào ban đêm càng làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn và khiến công tác cứu hộ trở nên khó khăn, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người./.

(TTXVN/Vietnam+)
#lật thuyền #tai nạn tàu thuyền CH Congo
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Lũ lụt đã nhấn chìm hơn 4.500 ngôi làng, ảnh hưởng đến hơn 4,4 triệu người ở tỉnh Punjab. (Nguồn: Reuters)

Lật thuyền cứu hộ lũ lụt, nhiều người thiệt mạng

Ít nhất 9 người thiệt mạng khi một thuyền cứu hộ chở dân vùng lũ bị lật tại tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan. Chiếc thuyền gặp nạn khi đang sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn và nước sông dâng cao.

Khách tham dự thưởng thức phở bò - món ăn truyền thống được nêm nếm bằng chính các loại gia vị đặc trưng của Việt Nam tại sự kiện. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Quảng bá ngành gia vị Việt Nam đến doanh nghiệp Mỹ

Định vị của gia vị Việt Nam ngày một tiếp tục phát triển và mở rộng, chiếm vị trí rất quan trọng trên thị trường; đó là lý do mà thị trường gia vị Việt Nam càng ngày càng được phát triển và mở rộng.

Người dân Thủ đô nói gì về 'chiếc áo khoác mới' của sông Tô Lịch?

Người dân Thủ đô nói gì về 'chiếc áo khoác mới' của sông Tô Lịch?

Một số người dân khi chứng kiến sự thay đổi này đã không giấu nổi sự ngạc nhiên và vui mừng, từ người già đến trẻ phấn khởi ra ngắm sông Tô Lịch mang màu áo mới. Nếu như trước đây chỉ cần đi ngang đã phải bịt mũi vì mùi hôi, thì nay có người còn mang cần câu ra thảnh thơi câu cá, người thì tập thể dục, coi dòng sông như một điểm sinh hoạt cộng đồng.