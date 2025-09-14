Tai nạn tàu thuyền ở Congo, gần 200 người thiệt mạng

Giới chức Congo cho biết ít nhất 193 người đã thiệt mạng và hàng chục người vẫn đang mất tích trong 2 vụ tai nạn tàu thuyền xảy ra ở tỉnh Equateur, Tây Bắc nước này, vào tuần trước.

Theo Bộ Nhân đạo Congo, các vụ tai nạn xảy ra vào ngày 10/9 và 11/9, tại 2 địa điểm cách nhau khoảng 150km.

Cụ thể, vào tối 11/9 (giờ địa phương), một tàu săn cá voi chở gần 500 người đã bốc cháy và lật úp trên sông Congo đoạn chảy qua vùng lãnh thổ Lukolela, thuộc tỉnh Equateur. Lực lượng chức năng đã cứu được 209 người.

Trước đó 1 ngày, một chiếc thuyền máy đã bị lật úp tại vùng lãnh thổ Basankusu, khiến ít nhất 86 người thiệt mạng, trong đó hầu hết là sinh viên. Hiện một số người vẫn đang mất tích.

Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Truyền thông nhà nước dẫn thông tin tại hiện trường cho biết nguyên nhân vụ việc có thể do "chở quá tải và lái tàu vào ban đêm."

Các vụ tai nạn tàu thuyền xảy ra ngày càng thường xuyên ở Congo, trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường thủy gia tăng do hệ thống giao thông đường bộ thiếu thốn. Nhiều người buộc phải di chuyển trên những chiếc thuyền gỗ giá rẻ.

Tình trạng không có áo phao, tàu chở quá tải, cùng việc di chuyển vào ban đêm càng làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn và khiến công tác cứu hộ trở nên khó khăn, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người./.

Lũ lụt và tai nạn tàu thuyền ở CHDC Congo khiến 77 người thiệt mạng Ba chiếc thuyền đã bị chìm trên hồ trong điều kiện thời tiết cực đoan khiến 48 người chết; trong khi mưa lớn gây ra lũ lụt và sạt lở đất tại thủ đô Kinshasa, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng.