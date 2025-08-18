Thế giới

Châu Phi

Nigeria: Tai nạn lật thuyền khiến hơn 40 người mất tích

Hơn 40 người mất tích sau khi một chiếc thuyền chở 50 hành khách bị lật trên đường đến chợ Goronyo ở bang Sokoto; 10 người đã được cứu sống trong khi hoạt động tìm kiếm nạn nhân vẫn đang tiếp tục.

Trung Kiên
NEMA đã triển khai hoạt động cứu hộ sau vụ tai nạn thuyền ở Nigeria. (Ảnh: mạng xã hội X)
NEMA đã triển khai hoạt động cứu hộ sau vụ tai nạn thuyền ở Nigeria. (Ảnh: mạng xã hội X)

Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia (NEMA) của Nigeria ngày 17/8 ra tuyên bố cho biết lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm hơn 40 người sau vụ tai nạn lật thuyền ở bang Sokoto, Tây Bắc Nigeria.

Theo NEMA, chiếc thuyền chở hơn 50 hành khách đến chợ Goronyo - khu chợ thực phẩm nổi tiếng của bang Sokoto - đã bị lật vào sáng 17/8 (giờ địa phương). “Khoảng 10 người đã được cứu,” trong khi “hơn 40 hành khách vẫn mất tích.”

NEMA đang phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng ứng phó khẩn cấp triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn để xác định vị trí những người mất tích.

Tai nạn tàu thuyền thường xuyên xảy ra trên các tuyến đường thủy được quản lý một cách lỏng lẻo ở Nigeria do tình trạng quá tải và bảo trì kém, đặc biệt là trong mùa mưa hàng năm khi nước sông, hồ tràn bờ.

Hồi tháng 8/2024, ít nhất 16 nông dân đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn tương tự, khi chiếc xuồng gỗ chở họ qua sông đến cánh đồng bị lật ở bang Sokoto.

Hôm 29/7 vừa qua, 6 cô gái đã bị đuối nước sau khi chiếc thuyền chở họ về nhà bị lật giữa dòng ở bang Jigawa, Tây Bắc Nigeria.

Hai ngày trước đó, ít nhất 13 nạn nhân đã thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích sau khi chiếc thuyền chở khoảng 100 hành khách bị lật ở bang Niger, khu vực Bắc Trung Bộ Nigeria./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nigeria #lật thuyền #tai nạn #tìm kiếm cứu nạn Nigeria
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục