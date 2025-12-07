Thế giới

Lật thuyền ở ngoài khơi Hy Lạp, ít nhất 18 người thiệt mạng

Vụ lật thuyền trên biển Hy Lạp khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, cảnh báo về tình hình di cư nguy hiểm tại khu vực này.

Nguyễn Hằng
Một chiếc thuyền được cho là của người di cư dạt vào bờ biển ở Thermi trên đảo Lesbos, Hy Lạp. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một chiếc thuyền được cho là của người di cư dạt vào bờ biển ở Thermi trên đảo Lesbos, Hy Lạp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/12, giới chức Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết một tàu chở người di cư đã bị lật ở vị trí cách đảo nhỏ Chrysi phía Nam nước này khoảng 40 km, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, trong khi 2 người may mắn được cứu sống.

Chiếc thuyền gặp nạn ban đầu được một tàu chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện và báo cho chính quyền Hy Lạp. Những người sống sót sau vụ lật thuyền đang được đưa đến đảo Crete.

Hy Lạp từng là tuyến đầu của cuộc khủng hoảng di cư năm 2015-2016, khi hơn 1 triệu người từ Trung Đông và châu Phi vượt qua Hy Lạp để vào châu Âu.

Dòng người di cư giảm bớt kể từ đó, nhưng năm ngoái chứng kiến sự gia tăng mạnh của các thuyền chở người di cư, chủ yếu từ Libya, hướng đến 3 hòn đảo Crete, Gavdos và Chrysi, gần châu Phi nhất. Nhiều vụ lật thuyền gây chết người thường xuyên xảy ra tại vùng biển Hy Lạp./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hy Lạp #di cư #lật thuyền Hy Lạp
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.