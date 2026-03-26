Iran cho phép tàu Nga và đồng minh qua eo biển Hormuz

Ngày 25/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran cho phép tàu của một số nước thân thiện, trong đó có Nga, đi qua eo biển Hormuz.

Trả lời kênh Al Mayadeen của Liban, ông Araghchi tuyên bố: "Chúng tôi cho phép tàu của các nước Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Iraq, cũng như một số các mà chúng tôi coi là thân thiện, đi qua eo biển Hormuz," tuyến đường thủy chiến lược nối Vịnh Persian với Ấn Độ Dương, trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang diễn biến căng thẳng.

Tuy nhiên, Iran khẳng định sẽ không cho phép tàu của các quốc gia mà họ coi là “thù địch” đi qua khu vực này.

Cùng ngày, hãng Tasnim dẫn nguồn quân sự Iran cảnh báo khả năng mở một “mặt trận” mới tại eo biển Bab-el-Mandeb ở Biển Đỏ nhằm đối phó với Mỹ, nếu xung đột tiếp tục leo thang, đồng thời nhấn mạnh rằng quyết định này là một phần trong khả năng “đe dọa các tuyến đường thủy chiến lược” của Tehran.

Trước đó, Lãnh tụ tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, từng tuyên bố rằng nước này có thể mở các mặt trận thù địch mới với Mỹ và Israel nếu căng thẳng khu vực không giảm.

Cũng liên quan đến khu vực biển Hormuz, Đại sứ Iran tại Seoul Saeed Koozechi, cho biết các tàu Hàn Quốc có thể đi qua eo biển, nhưng phải được phối hợp trước với chính quyền và quân đội Iran, đồng thời cung cấp danh sách chi tiết các tàu.

Ông nhấn mạnh Iran xem Hàn Quốc là nước không thù địch và việc hạn chế hoạt động của các tàu kinh doanh với Mỹ là “quyền tự vệ” của Iran.

Hiện vẫn còn 26 tàu cùng khoảng 180 thủy thủ Hàn Quốc đang bị kẹt tại eo biển Hormuz sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, các quốc gia châu Âu và khu vực cũng tích cực triển khai nỗ lực ngoại giao. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Berlin đang tham vấn chặt chẽ với các đối tác Liên minh châu Âu (EU), Anh, Na Uy và các nước khác để thúc đẩy Mỹ và Israel tìm giải pháp ngoại giao cho xung đột, đồng thời cảnh báo rằng mọi tiến triển đều phụ thuộc vào sự sẵn sàng của tất cả các bên, kể cả Iran.

Từ Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez tái khẳng định lập trường phản đối chiến tranh, lên án các hành động quân sự vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi chấm dứt xung đột.

Cùng quan điểm, Malaysia kêu gọi một giải pháp ngoại giao, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các tuyến đường hàng hải quan trọng như eo biển Hormuz để đảm bảo ổn định kinh tế và năng lượng toàn cầu.

Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan cũng hy vọng một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài, đồng thời hoan nghênh các nỗ lực hòa giải của Oman./.

