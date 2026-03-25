LHQ: Thế giới đang trải qua thời kỳ bạo lực nhất kể từ Thế chiến 2

Giám đốc điều hành Văn phòng Dịch vụ dự án của Liên hợp quốc (UNOPS), ông Jorge Moreira da Silva, cho biết thế giới hiện đang trải qua thời kỳ bạo lực nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai, khi leo thang xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho dân thường và sinh kế, với những tác động lan rộng toàn cầu.

Trong một tuyên bố ngày 23/1, ông da Silva nhấn mạnh xung đột và bạo lực khiến số người bị mất nhà cửa và buộc phải rời bỏ nhà cửa đang tăng lên từng giờ. Ông cho biết cuộc xung đột tàn khốc ở Trung Đông đã vượt qua biên giới, làm rung chuyển nền kinh tế thế giới trong bối cảnh giá dầu, nhiên liệu và khí đốt tăng vọt.

Ông cũng chỉ ra rằng các nước đang phát triển ở châu Á và châu Phi có thể là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và số người sống trong cảnh đói nghèo trên toàn cầu có thể tăng thêm hàng chục triệu người trong năm nay.

Giám đốc UNOPS kêu gọi các bên thực hiện tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, chấm dứt tình trạng bất ổn, cũng như nỗi đau khổ của người dân thông qua các giải pháp ngoại giao và hòa bình.

UNOPS, trước đây là một phần của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), được thành lập như một thực thể độc lập, tự chủ tài chính trong hệ thống Liên hợp quốc vào ngày 1/1/1995. Có trụ sở chính tại Copenhagen (Đan Mạch), UNOPS cung cấp các dịch vụ quản lý dự án, mua sắm và cơ sở hạ tầng tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới./.

