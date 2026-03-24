Xung đột tại Trung Đông: Chiến sự leo thang bất chấp tín hiệu đàm phán

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, bất chấp việc xuất hiện các tín hiệu về khả năng nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Trong đêm 23/3 và rạng sáng 24/3, Iran tiếp tục tiến hành 6 đợt phóng tên lửa nhằm vào Israel, trong đó có các cuộc tấn công vào khu vực Tel Aviv và các vùng phụ cận cũng như miền Nam Israel.

Theo cảnh sát, một đầu đạn mang khoảng 100kg thuốc nổ đã rơi xuống Tel Aviv, phá hủy nhiều khu nhà ở và phương tiện.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy các đám cháy lớn cùng cột khói dày bốc lên từ nhiều khu vực trong thành phố.

Cơ quan cấp cứu Magen David Adom cho biết 6 người bị thương nhẹ tại 4 điểm khác nhau. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai tới các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả.

Trước đó, các mảnh vỡ tên lửa cũng rơi xuống thành phố Rosh Ha’ayin, phía Đông Tel Aviv, gây thiệt hại tài sản nhưng chưa ghi nhận thương vong.

Ở chiều ngược lại, quân đội Israel cho biết đã tiến hành các đợt không kích quy mô nhằm vào Iran, tập trung vào các kho tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không và các cơ quan tình báo, trong đó có các mục tiêu tại thủ đô Tehran.

Quân đội Israel khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự theo chỉ đạo của giới lãnh đạo, bất kể các diễn biến ngoại giao.

Về phía Mỹ, một quan chức cho biết Washington vẫn duy trì các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm lực lượng hải quân, chương trình tên lửa và cơ sở công nghiệp quốc phòng.

Việc tạm dừng 5 ngày do Tổng thống Donald Trump công bố chỉ áp dụng đối với các cơ sở năng lượng, phản ánh chiến lược “vừa đánh, vừa đàm” của Mỹ.

Trong khi đó, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang tiến gần hơn tới khả năng tham gia trực tiếp vào xung đột với Iran.

Riyadh được cho là đã cho phép lực lượng Mỹ sử dụng một căn cứ không quân, trong bối cảnh giới chức nước này cảnh báo sự kiên nhẫn trước các cuộc tấn công của Iran “không phải là vô hạn.”

Cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin Israel và Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào 2 cơ sở khí đốt và một đường ống dẫn khí, vài giờ sau khi Tổng thống Trump rút lại lời đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng điện lực.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars, một tòa nhà quản lý khí đốt và trạm điều chỉnh áp suất khí đốt trên đường Kaveh ở thành phố Isfahan, miền Trung Iran đã bị nhắm mục tiêu.

Ngoài ra, khu vực bên ngoài đường ống dẫn khí của nhà máy điện Khorramshahr, ở Tây Nam nước này cũng trúng đạn pháo, song không rõ mức độ hư hại.

Theo giới chức y tế Iran, hơn 300 cơ sở y tế của nước này đã bị hư hại trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Đặc biệt, 12 trong số 40 bệnh viện bị hư hại ở mức không thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ.

Các cuộc tấn công qua lại diễn ra bất chấp các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh với vai trò trung gian của Pakistan, Ai Cập và một số nước khu vực.

Một số nguồn tin cho biết Mỹ và Iran có thể tiến hành tiếp xúc trực tiếp trong thời gian tới, trong khi Tổng thống Trump bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận và dành “cửa sổ 5 ngày” cho tiến trình này.

Tuy nhiên, phía Iran tiếp tục phủ nhận việc đang tiến hành đàm phán trực tiếp, đồng thời khẳng định quyền tự vệ và duy trì các hoạt động quân sự đáp trả.

Giới quan sát nhận định các bên hiện đang theo đuổi cách tiếp cận song song, vừa gia tăng sức ép quân sự nhằm cải thiện vị thế, vừa thăm dò khả năng đạt được một thỏa thuận trong bối cảnh chi phí xung đột ngày càng gia tăng./.

Chiến dịch không kích Iran: Quy mô kỷ lục, hiệu quả chưa rõ ràng Chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đạt quy mô lớn, song hiệu quả thực tế vẫn gây nhiều tranh luận khi Tehran tiếp tục đáp trả.