IAEA cảnh báo nguy cơ đối với nhà máy hạt nhân Bushehr của Iran

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thừa nhận rằng các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr đặt ra nguy cơ đối với tính toàn vẹn vật lý của cơ sở này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 24/3, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna Mikhail Ulyanov cho biết Tổng Giám đốc IAEA, Rafael Grossi đã liên hệ các diễn biến gần đây ở Iran với 7 nguyên tắc cơ bản về an toàn hạt nhân của IAEA, ám chỉ rằng một số tiêu chuẩn, đặc biệt là về bảo vệ vật lý các cơ sở hạt nhân, đã bị vi phạm.

Ông nhấn mạnh rằng các cơ sở hạt nhân giờ đây trở thành mục tiêu tấn công, điều trước đây khó tưởng tượng và đang diễn ra ngày càng thường xuyên.

Theo báo cáo, Mỹ và Israel đã triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn chống Iran từ ngày 28/2, thực hiện hai cuộc không kích vào cơ sở Natanz ngày 1/3, tấn công một tòa nhà trong khuôn viên Bushehr ngày 17/3, và một lần nữa nhắm vào cơ sở làm giàu uranium Natanz ngày 21/3.

Trước tình hình này, IAEA tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế và hành động thận trọng, nhấn mạnh rằng các cơ sở hạt nhân phải được bảo vệ mọi lúc, ngay cả trong chiến tranh, để tránh hậu quả phóng xạ nghiêm trọng.

Tổng Giám đốc Grossi cảnh báo rằng nếu không kiểm soát, các cuộc tấn công có thể dẫn đến thảm họa hạt nhân.

Cơ quan này cũng kêu gọi giải pháp ngoại giao và giảm căng thẳng, nhằm bảo đảm an toàn hạt nhân và duy trì an ninh, ổn định cho cộng đồng quốc tế trong bối cảnh xung đột hiện nay./.

