IAEA cảnh báo nguy cơ đối với nhà máy hạt nhân Bushehr của Iran

IAEA tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế và hành động thận trọng, nhấn mạnh rằng các cơ sở hạt nhân phải được bảo vệ mọi lúc, ngay cả trong chiến tranh, để tránh hậu quả phóng xạ nghiêm trọng.

Phương Hoa
Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. (Ảnh AFPTTXVN)
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thừa nhận rằng các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr đặt ra nguy cơ đối với tính toàn vẹn vật lý của cơ sở này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 24/3, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna Mikhail Ulyanov cho biết Tổng Giám đốc IAEA, Rafael Grossi đã liên hệ các diễn biến gần đây ở Iran với 7 nguyên tắc cơ bản về an toàn hạt nhân của IAEA, ám chỉ rằng một số tiêu chuẩn, đặc biệt là về bảo vệ vật lý các cơ sở hạt nhân, đã bị vi phạm.

Ông nhấn mạnh rằng các cơ sở hạt nhân giờ đây trở thành mục tiêu tấn công, điều trước đây khó tưởng tượng và đang diễn ra ngày càng thường xuyên.

Theo báo cáo, Mỹ và Israel đã triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn chống Iran từ ngày 28/2, thực hiện hai cuộc không kích vào cơ sở Natanz ngày 1/3, tấn công một tòa nhà trong khuôn viên Bushehr ngày 17/3, và một lần nữa nhắm vào cơ sở làm giàu uranium Natanz ngày 21/3.

Trước tình hình này, IAEA tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế và hành động thận trọng, nhấn mạnh rằng các cơ sở hạt nhân phải được bảo vệ mọi lúc, ngay cả trong chiến tranh, để tránh hậu quả phóng xạ nghiêm trọng.

Tổng Giám đốc Grossi cảnh báo rằng nếu không kiểm soát, các cuộc tấn công có thể dẫn đến thảm họa hạt nhân.

Cơ quan này cũng kêu gọi giải pháp ngoại giao và giảm căng thẳng, nhằm bảo đảm an toàn hạt nhân và duy trì an ninh, ổn định cho cộng đồng quốc tế trong bối cảnh xung đột hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)
CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tàu di chuyển tại eo biển Hormuz. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran khẳng định chưa phong tỏa eo biển Hormuz

Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ eo biển Hormuz chưa bị phong tỏa và hoạt động hàng hải vẫn diễn ra tại tuyến đường huyết mạch này, song Tehran áp dụng các biện pháp cần thiết trong tình hình xung đột.

Một cơ sở lọc dầu của BAZAN. (Ảnh: AFP)

Israel đối mặt với rủi ro về an ninh năng lượng

Nếu nguồn cung khí đốt tiếp tục bị gián đoạn, cơ sở lọc dầu có thể phải chuyển sang sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng, qua đó làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu cho cả công nghiệp và sinh hoạt.

Những tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ bắt đầu xây dựng khuôn khổ đàm phán với Iran

Bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ gắn với các điều kiện then chốt như mở lại eo biển Hormuz, kiểm soát chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, cũng như hạn chế hỗ trợ cho đồng minh trong khu vực.