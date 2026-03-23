Giá dầu giảm hơn 13% sau khi Mỹ hoãn kế hoạch quân sự nhằm vào Iran

Trong phiên giao dịch 23/3, giá dầu thô thế giới đã giảm hơn 13%, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm hoãn kế hoạch quân sự nhằm vào các nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran.

Vào lúc 18 giờ 8 phút ngày 23/3 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao kỳ hạn đã giảm khoảng 17 USD, tương đương 15%, xuống 96 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 13 USD, tương đương khoảng 13,5%, xuống 85,28 USD/thùng.

Diễn biến lao dốc của giá dầu xảy ra sau khi Tổng thống Trump cho biết đã yêu cầu các lực lượng quân sự Mỹ tạm dừng mọi hoạt động nhằm vào hạ tầng năng lượng của phía Iran trong thời hạn 5 ngày.

Quyết định này được đưa ra sau các cuộc thảo luận liên quan đến việc chấm dứt xung đột với Iran.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump khẳng định phía Mỹ đã có các cuộc hội đàm hiệu quả về việc giải quyết các vấn đề tại khu vực Trung Đông. Ông cho biết thêm rằng các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục được duy trì trong suốt tuần này.

Thị trường năng lượng thế giới đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2/2026, thời điểm tuyến đường thủy huyết mạch là eo biển Hormuz bị phong tỏa gần như hoàn toàn.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) từng mô tả đây là đợt gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử, trong đó giá các loại nhiên liệu tăng với tốc độ nhanh hơn cả giá dầu thô.

Việc xuống thang căng thẳng hiện nay được kỳ vọng có thể khiến nguồn cung năng lượng phục hồi một phần. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định kết quả này phụ thuộc phần lớn vào việc các chủ tàu sẵn lòng nối lại hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sớm đến mức nào./.

