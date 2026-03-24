Giá dầu thế giới tăng trở lại do lo ngại gián đoạn nguồn cung

Trong phiên giao dịch chiều 24/3, giá dầu thế giới tăng trở lại khi các nhà đầu tư đánh giá lại rủi ro cung ứng sau khi Iran phủ nhận các cuộc đàm phán với Mỹ.

Diễn biến này trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng sớm đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại vùng Vịnh, đẩy thị trường vào trạng thái thận trọng trước nguy cơ đứt gãy nguồn cung kéo dài.

Vào lúc 14 giờ 10 phút giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 2,89 USD (2,9%) lên 102,83 USD/thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,49 USD (2,8%) lên 90,62 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên giao dịch 23/3, giá dầu đã giảm hơn 10% sau khi Tổng thống Mỹ ra lệnh hoãn các cuộc tấn công vào nhà máy điện của Iran trong 5 ngày và khẳng định hai bên đã đạt được những điểm đồng thuận quan trọng.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại công ty giao dịch KCM Trade, nhận định việc tạm dừng kế hoạch tấn công hạ tầng năng lượng của Iran đã loại bỏ phần lớn phần bù rủi ro do xung đột khỏi giá dầu.

Tuy nhiên, đà phục hồi hiện nay cho thấy các nhà giao dịch nhận thức được rằng dù các cuộc tấn công bằng tên lửa tạm dừng, nhưng eo biển Hormuz vẫn chưa phải là tuyến đường thủy thông suốt.

Cuộc chiến hiện nay đã làm đình trệ hoạt động vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Trước thực trạng khan hiếm nguồn cung, Chính phủ Mỹ đã tạm thời miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga và Iran đang trong quá trình vận chuyển trên biển.

Bên cạnh đó, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ông Fatih Birol, cho biết cơ quan này đang tham vấn chính phủ các nước châu Á và châu Âu về khả năng tiếp tục giải phóng các kho dự trữ chiến lược nếu cần thiết.

Dự báo về diễn biến thị trường, tập đoàn tài chính Macquarie nhận định ngay cả khi căng thẳng có dấu hiệu giảm bớt, giá dầu vẫn sẽ duy trì ở mức sàn 85-90 USD/thùng và có xu hướng quay trở lại vùng 110 USD cho đến khi hoạt động tại eo biển Hormuz được khôi phục hoàn toàn.

Macquarie cảnh báo nếu eo biển này tiếp tục bị đóng cửa đến hết tháng 4 tới, giá dầu Brent có thể chạm mốc 150 USD/thùng.

Bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại công ty môi giới Phillip Nova, bổ sung rằng thị trường đang chuẩn bị cho sự gián đoạn kéo dài ít nhất đến tháng Tư, yếu tố này sẽ tiếp tục hỗ trợ giá dầu Brent và duy trì áp lực lạm phát toàn cầu./.

