Giá vàng thế giới ổn định trở lại sau khởi đầu tuần đầy biến động

Giá vàng thế giới đã ổn định trở lại sau một khởi đầu tuần đầy biến động, khi các nhà đầu tư cân nhắc việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm hoãn các cuộc không kích vào hạ tầng năng lượng của Iran.

Vào đầu phiên sáng 24/3, trên thị trường Sydney (Australia), giá vàng giao ngay tăng 0,5%, lên mức 4.427,76 USD/ounce. Trước đó, giá kim loại quý này đã duy trì được ngưỡng trên 4.400 USD/ounce sau khi bù đắp một phần mức sụt giảm gần 2% của phiên ngày 23/3.

Cuộc xung đột tại Trung Đông kéo dài hơn ba tuần qua đã đẩy giá năng lượng lên cao, làm gia tăng rủi ro lạm phát và kỳ vọng lãi suất thắt chặt. Những yếu tố này đã khiến giá vàng trải qua chuỗi 9 ngày giảm liên tiếp, đợt sụt giảm dài nhất kể từ năm 2023.

Thị trường tài chính ghi nhận những tín hiệu phục hồi nhẹ sau khi Tổng thống Trump thông báo hoãn các cuộc không kích trong vòng 5 ngày và tuyên bố đã có các "cuộc thảo luận hiệu quả" với phía Iran.

Tuy nhiên, Tehran đã lên tiếng phủ nhận bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ. Sự thay đổi thông điệp từ Nhà Trắng đã khiến giá dầu thế giới chững lại sau khi lao dốc 10% trong phiên trước đó. Cùng lúc, chứng khoán Mỹ tăng điểm, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD đồng loạt sụt giảm.

Mặc dù các cuộc không kích tạm dừng, nhưng kết quả của các cuộc đàm phán và việc lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn còn nhiều bất định.

Giới phân tích cảnh báo ngay cả khi xung đột hạ nhiệt, việc phục hồi các cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại vẫn cần nhiều thời gian. Điều này đồng nghĩa với việc mối đe dọa lạm phát vẫn hiện hữu, đi kèm với kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và những ngân hàng trung ương khác. Đây được xem là lực cản lớn đối với các tài sản không sinh lời như kim loại quý.

Ngoài ra, đà sụt giảm của vàng trong ba tuần qua còn được giải thích bởi xu hướng "tháo chạy sang tiền mặt," khi các nhà đầu tư bán bớt những vị thế vàng có tính thanh khoản cao để bù đắp thua lỗ ở các danh mục khác.

Trong phiên sáng nay, trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,7%, lên mức 69,60 USD/ounce. Giá bạch kim và palladium đồng loạt tăng.

Giới đầu tư hiện đang theo dõi chặt chẽ những bước đi tiếp theo của Nhà Trắng trong thời hạn 5 ngày tạm hoãn không kích để xác định xu hướng dài hạn của thị trường kim loại quý.

Tại Việt Nam, đầu giờ sáng 24/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 163-166 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng tại thị trường châu Á giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay Giá vàng giao ngay giảm 5,8% xuống 4.226,16 USD/ounce vào lúc 13 giờ 33 phút (theo giờ Việt Nam), mức thấp nhất kể từ ngày 11/12 năm ngoái, và tiếp tục đà giảm phiên thứ 9 liên tiếp.