Giá vàng châu Á mất hết toàn bộ mức tăng từ đầu năm

Giá vàng lao dốc hơn 3% trong sáng 23/3 trên thị trường châu Á, và gần như xóa hết toàn bộ đà tăng từ đầu năm đến nay, khi cuộc xung đột tại Trung Đông bước sang tuần thứ tư với những lời đe dọa tấn công mới giữa Mỹ và Iran.

Vào lúc 11 giờ 17 phút ngày 23/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 3,3% xuống còn 4.345,45 USD/ounce.

Trước đó trong phiên, có thời điểm kim loại quý này đã giảm tới 3,8% xuống mức 4.320,30 USD/ounce - chỉ cao hơn chưa đầy 1 USD so với mức chốt phiên của năm ngoái. Đây là phiên giảm thứ tám liên tiếp của vàng, đánh dấu chuỗi giảm giá kéo dài và mạnh nhất kể từ năm 1983.

Nguyên nhân chính gây áp lực lên vàng là giá dầu thô leo thang do xung đột Trung Đông, làm gia tăng rủi ro lạm phát và làm lu mờ triển vọng cắt giảm lãi suất sớm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Bên cạnh đó, đà sụt giảm của kim loại quý này còn do áp lực bán tháo từ các nhà đầu tư nhằm bù đắp thua lỗ ở các danh mục tài sản khác như chứng khoán.

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ, bởi lãi suất cao sẽ giúp đồng USD mạnh lên song lại khiến sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng giảm đáng kể.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giảm 4% xuống 65,26 USD/ounce, trong khi bạch kim và palađi cũng đồng loạt đi xuống.

Tại Việt Nam, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 23/3, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 164,00-167,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

