Giá vàng phục hồi sau tuần giảm mạnh nhất trong 40 năm

Trong phiên giao dịch sáng 23/3, tại thị trường châu Á, giá vàng tăng nhẹ trở lại sau tuần sụt giảm mạnh nhất trong hơn 40 năm, nhờ lực mua bắt đáy trong bối cảnh các nhà giao dịch đang đánh giá mức độ leo thang của cuộc xung đột tại Trung Đông.

Tính đến 6 giờ 41 phút sáng 23/3 tại Singapore, giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên mức 4.515,75 USD/ounce. Trong khi đó, giá bạc tăng 1,6% lên mức 69,03 USD/ounce.

Tuần trước, giá vàng đã trải qua tuần tồi tệ nhất kể từ năm 1983 với mức giảm gần 11% và ghi nhận chuỗi giảm giá trong tám phiên liên tiếp.

Việc giá dầu tăng vọt đã làm gia tăng rủi ro lạm phát, đồng thời làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương khác. Các nhà quan sát nhận định đây là lực cản đối với giá vàng.

Hiện các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vào diễn biến xung đột tại Trung Đông.

Ngày 21/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nếu Iran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ kể từ khi tuyên bố này được đưa ra, Mỹ sẽ thực hiện các hoạt động quân sự nhằm vào những nhà máy điện của Iran, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất.

Tuyên bố này thể hiện lập trường cứng rắn của Tổng thống Trump trong việc bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, một tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Ông nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để đáp trả nếu Iran không tuân thủ./.

