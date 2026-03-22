Sản xuất khí heli của Qatar bị gián đoạn, đe dọa chuỗi cung ứng công nghệ

Những cuộc tấn công của Iran trong tuần này nhằm vào cơ sở xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Qatar đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất heli - sản phẩm phụ quan trọng của ngành khí đốt.

Ngày 19/3, các cuộc tấn công đáp trả bằng tên lửa của Iran nhằm vào thành phố công nghiệp Ras Laffan - trung tâm sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất của Qatar - đã làm gián đoạn khoảng 17% năng lực xuất khẩu LNG. (Ảnh: jkadworld.com/TTXVN)
Ngày 19/3, các cuộc tấn công đáp trả bằng tên lửa của Iran nhằm vào thành phố công nghiệp Ras Laffan - trung tâm sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất của Qatar - đã làm gián đoạn khoảng 17% năng lực xuất khẩu LNG. (Ảnh: jkadworld.com/TTXVN)

Xung đột với Iran đã khiến Qatar phải tạm dừng sản xuất khí heli, gây ra lo ngại về tác động lan rộng tới chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Những cuộc tấn công của Iran trong tuần này nhằm vào cơ sở xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Qatar đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất heli - sản phẩm phụ quan trọng của ngành khí đốt.

Heli là nguyên liệu thiết yếu trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao, bao gồm sản xuất chip bán dẫn, tên lửa không gian và thiết bị chẩn đoán hình ảnh y tế.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ ghi nhận Qatar hiện cung cấp khoảng 1/3 nguồn heli toàn cầu. Tuy nhiên, nước này đã phải ngừng sản xuất từ 3 tuần trước sau khi xung đột bùng phát.

Những cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Iran nhằm vào tổ hợp Ras Laffan - cơ sở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới - đã gây ra thiệt hại “nghiêm trọng,” với thời gian khắc phục có thể kéo dài nhiều năm, đồng thời làm giảm khoảng 14% tổng lượng xuất khẩu heli hàng năm của Qatar.

Diễn biến này làm gia tăng nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu trong các ngành công nghệ cao, giữa lúc thị trường năng lượng và logistics quốc tế đang phải gánh chịu nhiều sức ép từ xung đột khu vực./.

(Vietnam+)
#khí heli #Qatar #chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu Qatar
