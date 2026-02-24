Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng ngày 24/2: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (24/2) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý.

Vàng trang sức bày bán tại một cửa hàng. (Ảnh: TTXVN)
Vàng trang sức bày bán tại một cửa hàng. (Ảnh: TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 23/2, giá vàng thế giới tăng hơn 2% lên mức cao nhất trong ba tuần qua, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn trước những bất ổn xung quanh kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vào lúc 1 giờ 33 phút sáng ngày 24/2 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã tăng 2%, lên 5.206,39 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mốc cao nhất kể từ ngày 30/1. Trên thị trường kỳ hạn, giá vàng giao tháng 4 đóng cửa ở mức 5.225,60 USD/ounce, tăng 2,8%.

Ông Jeffrey Christian, chuyên gia của công ty nghiên cứu thị trường kim loại quý CPM Group, dự đoán trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều vấn đề kinh tế và chính trị phức tạp, giá vàng có thể tăng mạnh trong tuần này khi các hoạt động giao dịch sôi động trở lại kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tại Việt Nam, sáng 24/2, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 181,60-184,60 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 24/2:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

screenshot-2026-02-24-085116.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

screenshot-2026-02-24-085001.png
