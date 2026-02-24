Giá vàng, giá dầu thế giới tăng mạnh do lo ngại về thuế quan của Mỹ

Kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến giá vàng và giá dầu tăng mạnh.

Giá vàng thế giới chạm đỉnh ba tuần do lo ngại về thuế quan

Trong phiên giao dịch ngày 23/2, giá vàng thế giới tăng hơn 2% lên mức cao nhất trong ba tuần qua, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn trước những bất ổn xung quanh kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vào lúc 1 giờ 33 phút sáng ngày 24/2 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã tăng 2%, lên 5.206,39 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mốc cao nhất kể từ ngày 30/1. Trên thị trường kỳ hạn, giá vàng giao tháng 4 đóng cửa ở mức 5.225,60 USD/ounce, tăng 2,8%.

Ông Jeffrey Christian, chuyên gia của công ty nghiên cứu thị trường kim loại quý CPM Group, dự đoán trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều vấn đề kinh tế và chính trị phức tạp, giá vàng có thể tăng mạnh trong tuần này khi các hoạt động giao dịch sôi động trở lại kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tổng thống Trump ngày 23/2 đã tiếp tục chỉ trích phán quyết của Tòa án Tối cao về kế hoạch thuế quan của mình. Trước đó vào cuối tuần qua, ông đã công bố ý định nâng mức thuế tạm thời đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ 10% lên 15% – mức tối đa mà luật pháp cho phép.

Trong khi đó, Trung Quốc - thị trường tiêu thụ vàng trọng điểm - vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và sẽ mở cửa trở lại vào ngày 24/2.

Đánh giá về triển vọng dài hạn trong vài quý tới, ông Christian tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục đà tăng và có khả năng thiết lập những kỷ lục mới.

Các dữ liệu được công bố tuần trước cho thấy lạm phát cơ bản của Mỹ trong tháng 12/2025 đã tăng cao hơn dự kiến. Trong khi đó, số liệu khác lại chỉ ra sự sụt giảm mạnh của tăng trưởng kinh tế trong quý 4 năm 2025.

Sự kết hợp này có thể gây áp lực buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Hiện nay, giới đầu tư đang chờ đợi tín hiệu từ các bài phát biểu của quan chức Fed trong tuần này để rõ hơn lộ trình chính sách tiền tệ, đồng thời theo dõi sát sao các diễn biến liên quan đến quan hệ Mỹ-Iran.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 3,2% lên 87,23 USD/ounce, mức cao nhất trong hơn hai tuần, trong khi giá bạch kim giảm 0,7% xuống còn 2.140,75 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 24/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tháp khoan dầu tại Luling, Texas, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu thế giới neo gần mức cao nhất trong 6 tháng

Trong phiên giao dịch ngày 23/2, giá dầu thế giới giảm nhẹ nhưng vẫn neo ở mức cao nhất trong 6 tháng qua.

Thị trường hiện đang dồn sự chú ý vào vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran, đồng thời quan ngại về những bất ổn kinh tế gia tăng sau những biến động mới nhất trong chính sách thuế quan của Mỹ.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 27 xu Mỹ, hay 0,38%, xuống 71,49 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 17 xu Mỹ, hay 0,26%, xuống còn 66,31 USD/thùng.

Iran đã đưa ra những tín hiệu cho thấy nước này sẵn sàng thực hiện các nhượng bộ đối với chương trình hạt nhân, đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và được công nhận quyền làm giàu uranium.

Theo thông tin mới đây từ một quan chức cao cấp của Mỹ, các đặc phái viên Mỹ gồm ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner dự kiến sẽ có cuộc gặp với phái đoàn Iran vào ngày 26/2 tới tại Geneva.

Nhận định về vấn đề này, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích tại công ty tư vấn tài chính và quản lý tài sản Price Futures Group, cho rằng động thái trên cho thấy Iran đang cởi mở hơn trong việc thảo luận về chương trình hạt nhân của họ.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lưu ý rằng nguy cơ xảy ra một hoạt động quân sự nhằm vào Iran vẫn ở mức cao.

Trước đó, những lo ngại gia tăng về khả năng xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá dầu Brent tăng hơn 5% trong tuần qua, chạm mốc 72,34 USD/thùng - mức cao nhất kể từ tháng 7/2025.

Bên cạnh đó, phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ vào tuần trước nhằm bác bỏ các mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã làm dấy lên làn sóng lo ngại trong giới đầu tư và doanh nghiệp.

Ông Bob Yawger, Giám đốc mảng hợp đồng năng lượng tương lai tại ngân hàng Mizuho, nhận định rằng sự bất ổn về thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ đã khiến thị trường chứng khoán suy yếu, kéo theo sự sụt giảm của thị trường dầu mỏ.

Ông cũng cảnh báo rằng vấn đề thuế quan sẽ tác động mạnh đến thị trường trong tương lai gần khi chưa ai rõ diễn biến tiếp theo sẽ ra sao hoặc tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu.

Trong khi đó, hoạt động lọc dầu tại Mỹ cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi cơn bão tuyết tại khu vực Đông Bắc./.

Những mức thuế quan mới nào mà Mỹ áp đặt đối với phần còn lại của thế giới? Trung bình, mức thuế quan mà Washington áp đặt đạt 17,98%, mức cao nhất kể từ đầu những năm 1910. Trong khi đó, mức thuế trung bình mang tính lý thuyết chỉ là 2,4% vào thời điểm ông Donald Trump nhậm chức.