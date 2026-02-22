Quảng Ngãi đặt mục tiêu khai thác hơn 260.000 tấn hải sản năm 2026

Ngày 22/2, Ủy ban nhân dân xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) tổ chức lễ ra quân đánh bắt hải sản năm 2026 với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, đông đảo người dân địa phương và 15 chủ tàu đại diện cho hơn 630 tàu cá trên địa bàn xã.

Tại lễ ra quân, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển nhấn mạnh, khai thác thủy sản được xác định là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của ngành nông, lâm, ngư nghiệp.

Khai thác thủy sản đã có sự chuyển dịch theo hướng trở thành một nghề cá cơ giới và sản xuất hàng hóa lớn, chuyển đổi ngành nghề, tăng cường khai thác xa bờ, hướng vào đối tượng khai thác có giá trị kinh tế cao phục vụ xuất khẩu. Khai thác thủy sản cũng đã gắn liền với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển kêu gọi bà con ngư dân "xem thuyền là nhà, biển cả là quê hương," ra sức thi đua sản xuất, tăng cường bám biển, nâng cao sản lượng, chất lượng khai thác và đạt mốc hơn 260.000 tấn hải sản trong năm 2026. Song song đó, cần phải luôn xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tịnh Khê cho hay, biển và tài nguyên biển có vai trò quan trọng, ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của mỗi quốc gia có biển. Vì vậy, quan tâm đến biển và coi trọng việc xây dựng chiến lược biển là yêu cầu bức thiết trong giai đoạn hiện nay.

Tặng quà cho các chủ tàu tham gia lễ ra quân đánh bắt hải sản năm 2026. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Toàn xã Tịnh Khê hiện có 636 phương tiện tàu thuyền các loại, với tổng công suất hơn 147.900 CV. Bên cạnh các ngư trường truyền thống, ngư dân trong xã đã chủ động tìm kiếm, mở rộng ngư trường khai thác để tăng sản lượng và giá trị sản phẩm hải sản.

Cũng theo ông Phạm Quốc Vương, việc gìn giữ và phát huy lễ ra quân là rất cần thiết, không chỉ gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang mà còn đáp ứng niềm mong mỏi của ngư dân địa phương. Đây là dịp để người dân thể hiện truyền thống văn hóa và tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trên biển; mở đầu cho một mùa biển mới bội thu.

Ông Phạm Quốc Vương đề nghị bà con ngư dân phải chấp hành nghiêm các quy định về khai thác hải sản; tuân thủ các quy định về đăng ký, đăng kiểm, sử dụng thiết bị giám sát hành trình, không xâm phạm vùng biển nước ngoài; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngay sau hồi trống thúc giục, 15 tàu cá đã đồng loạt rời bến, rẽ sóng thẳng tiến khơi xa trong niềm hân hoan, cổ vũ của mọi người. Dịp này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng quà cho các chủ tàu tham gia lễ ra quân.

Ngư dân Huỳnh Tấn Dũng, thuyền trưởng tàu cá Qng 91557-TS phấn khởi cho biết, mỗi một lần ra quân đều mang lại khí thế mới cho ngư dân; đồng thời hi vọng chuyến biển đầu năm sẽ may mắn, thuận lợi, đánh bắt đạt hiệu quả, đem lại nguồn thu nhập đáng kể.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 4.890 tàu cá với tổng công suất hơn 1,8 triệu CV; trong đó có hơn 2.900 tàu cá có chiều dài trên 15 mét, khai thác hải sản xa bờ, được trang bị những thiết bị hiện đại./.

