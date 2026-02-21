Xuất nhập khẩu qua Hải Phòng đạt 5,45 tỷ USD dịp Tết Bính Ngọ

Theo Chi cục Hải quan khu vực III, từ ngày 14/2 đến 20/2 (trong 7 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ), Chi cục đã phát sinh 734 tờ khai đăng ký làm thủ tục, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 5,45 tỷ USD; trong đó, đã có 537 tờ khai được thông quan, nộp ngân sách nhà nước trên 22,6 tỷ đồng; không có trường hợp nào vi phạm pháp luật về hải quan.

Ông Trần Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III cho biết, trong những ngày nghỉ Tết, Chi cục đã yêu cầu các đơn vị hải quan trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí cán bộ, công chức và máy móc, phương tiện để thực hiện tốt thủ tục hải quan, đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại thành phố diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, thông suốt, đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III Trần Mạnh Cường cũng cho biết, năm 2026, Chi cục tập trung đổi mới phương thức, cách thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; Xây dựng, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu và chống thất thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước.

Chi cục Hải quan khu vực III cũng tăng cường giám sát quản lý về hải quan, triển khai thành công mô hình thông quan tập trung; tiếp tục thực hiện hiệu quả đồng thời hai mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm là tạo thuận lợi thương mại và đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan.

Chi cục tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ma túy, chất cấm góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và môi trường đầu tư minh bạch, công bằng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Chi cục tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan; tăng cường quản lý rủi ro ở tất cả các khâu nghiệp vụ, thu thập và phân tích thông tin rủi ro có trọng điểm để triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Chi cục cũng đổi mới phúc tập và kiểm tra sau thông quan, nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát tuân thủ, chống thất thu ngân sách nhà nước đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật Hải quan.

Ngay từ những ngày đầu năm, Chi cục Hải quan khu vực III đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao.

Chỉ tính trong tháng 1/2026, số thu ngân sách đạt trên 7.843 tỷ đồng, tăng 30,6% so với cùng kỳ. Năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực III phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao là 84.200 tỷ đồng, phấn đấu thu đạt 94.787 tỷ đồng./.

Tháng 1/2026: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 88,16 tỷ USD Tháng 1/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 88,16 tỷ USD tăng 39,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 29,7%; nhập khẩu tăng 49,2%.