Thế giới

Châu Mỹ

Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ hàng loạt mức thuế quan toàn cầu của ông Trump

Tòa án Tối cao Mỹ phủ quyết các mức thuế quan của ông Trump, khẳng định ông đã vượt quá thẩm quyền trong chính sách thương mại toàn cầu.

Thành Hữu
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 20/2 ra phán quyết nêu rõ Tổng thống Donald Trump đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt một loạt mức thuế quan làm đảo lộn thương mại toàn cầu.

Phán quyết này đã vô hiệu hóa một công cụ then chốt mà ông Trump sử dụng để thực thi chương trình nghị sự kinh tế của mình.

Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra phán quyết trên với tỷ lệ 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống, khẳng định Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) “không ủy quyền cho Tổng thống áp đặt các mức thuế quan”./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tòa án Tối cao Mỹ #Donald Trump #mức thuế quan Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

MỸ ÁP THUẾ ĐỐI ỨNG

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.