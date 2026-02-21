Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ hàng loạt mức thuế quan toàn cầu của ông Trump

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 20/2 ra phán quyết nêu rõ Tổng thống Donald Trump đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt một loạt mức thuế quan làm đảo lộn thương mại toàn cầu.

Phán quyết này đã vô hiệu hóa một công cụ then chốt mà ông Trump sử dụng để thực thi chương trình nghị sự kinh tế của mình.

Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra phán quyết trên với tỷ lệ 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống, khẳng định Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) “không ủy quyền cho Tổng thống áp đặt các mức thuế quan”./.

Nhìn lại 1 năm Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng: Phép thử từ cú sốc thuế quan Sau một năm nhiệm kỳ “Trump 2.0,” chính sách thuế quan bảo hộ đã tạo ra những cú sốc lớn với kinh tế Mỹ và toàn cầu, song cũng cho thấy khả năng thích nghi đáng kể của nền kinh tế lớn nhất thế giới.