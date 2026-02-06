Tổng thống Mỹ thúc đẩy việc tạo ra nhiều dấu ấn "Donald Trump"

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có loạt động thái đáng chú ý nhằm “hạ nhiệt” chi phí sinh hoạt trước thềm bầu cử giữa kỳ, song lại gây tranh cãi với nỗ lực đặt tên cá nhân cho các công trình hạ tầng trọng yếu.



Ngày 5/2, Tổng thống Donald Trump đã chính thức giới thiệu trang điện tử (website) mang tên "TrumpRx."

Đây là trang mạng cho phép người tiêu dùng mua hàng chục loại thuốc kê đơn phổ biến với giá ưu đãi trực tiếp từ các nhà sản xuất.



Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của hai "ông lớn" dược phẩm Eli Lilly và Novo Nordisk với cam kết giảm giá mạnh các loại thuốc giảm cân dòng GLP-1.

Cụ thể, thuốc Ozempic giảm từ hơn 1.000 USD xuống còn 199 USD/tháng, trong khi thuốc Wegovy giảm từ 1.300 USD xuống còn 199 USD/tháng. Tuy nhiên, mức giá này sẽ được điều chỉnh tăng sau 2 tháng sử dụng đầu tiên.



Bên cạnh đó, website cũng cung cấp ưu đãi cho hơn 40 loại thuốc khác, trong đó có cả thuốc hỗ trợ sinh sản. Chính quyền cũng công bố việc ký kết thỏa thuận yêu cầu các hãng dược bán thuốc cho người dân Mỹ bằng mức giá thấp nhất mà họ đang áp dụng tại các quốc gia giàu có khác. Đổi lại, các công ty này sẽ nhận được các ưu đãi về thuế quan.



Các chuyên gia nhận định, đây là chiến lược then chốt của ông Trump nhằm xoa dịu sự cử tri về chi phí sinh hoạt tăng do ảnh hưởng của các biện pháp thuế trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang đối mặt với nguy cơ mất quyền kiểm soát Quốc hội tại cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.



Song song với các chính sách kinh tế, Tổng thống Trump đang gây ra làn sóng tranh luận khi thúc đẩy việc gắn tên mình lên các công trình biểu tượng của quốc gia.



Truyền thông Mỹ ngày 5/2 đưa tin ông Trump được cho là đã đề nghị "trao đổi" với lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer.

Cụ thể, Tổng thống đề nghị đóng băng các khoản tài trợ cơ sở hạ tầng liên bang nếu phía Dân chủ không đồng ý đổi tên Sân bay Dulles (Washington) và Ga Penn (New York) theo tên của ông. Tuy nhiên, ông Schumer đã từ chối đề nghị này.



Trước đó, ông Trump cũng đã thúc đẩy việc đổi tên Trung tâm Kennedy thành Trung tâm Trump-Kennedy; đề xuất xây dựng "Cổng Độc Lập" và phá bỏ Cánh Đông để xây dựng phòng khiêu vũ mới; Bộ Tài chính Mỹ xác nhận có bản thảo đồng xu 1 USD in hình Tổng thống Trump, dù luật pháp Mỹ hiện hành cấm hình ảnh Tổng thống đương nhiệm xuất hiện trên tiền tệ.



Đại diện đảng Dân chủ, ông Jerry Nadler, đã chỉ trích việc ông Trump tìm cách đổi tên sân bay và nhà ga. Hiện tại, hai bang New York và New Jersey cũng đang kiện, yêu cầu giải ngân khoản quỹ liên bang đang bị phong tỏa, trị giá 16 tỷ USD, vốn được dùng để xây dựng một đường hầm nối liền hai thành phố.



Các động thái này diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Trump đang ở mức thấp, đặc biệt là trong các vấn đề kinh tế./.

